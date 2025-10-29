Montör inom inredning och installation
Gillar du praktiskt arbete och att leverera perfekta resultat? Bli montör hos ett växande inredningsföretag i Stockholm!
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People, men du blir anställd direkt hos kund.
Hos vår kund blir du en del av ett kreativt och engagerat team som brinner för inredning, design och kundupplevelse. Företaget erbjuder måttbeställda produkter av hög kvalitet och har sitt showroom i centrala Stockholm. Här möts hantverk, känsla för detaljer och personlig service i varje uppdrag.
Du arbetar i moderna lokaler tillsammans med kollegor inom både inredning, försäljning och montage - ett tätt sammansvetsat gäng som gillar att ha kul på jobbet. Kulturen präglas av teamkänsla, gemenskap och stolthet över det man skapar.
Om rollen:
Som montör får du ett varierande och socialt arbete där du ansvarar för att montera och installera måttanpassade produkter hos kunder runtom i Stockholm. Du arbetar oftast i team om två personer, med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet.
Du kommer bland annat att: * Mäta, montera och anpassa produkter för perfekt passform * Säkerställa hög kvalitet och ett snyggt slutresultat * Köra ut till kunder (B-körkort krävs) - både privathem och företag * Ge professionellt bemötande och representera företaget på ett positivt sätt * Arbeta både självständigt och i team för att skapa effektiva och smidiga montage
Du erbjuds:
• Ett socialt och familjärt team med mycket energi och gemenskap * Spännande och varierande arbetsdagar i inspirerande miljöer * Trygg anställning direkt hos kund * Nyrenoverade lokaler på attraktiv adress i Stockholm * Friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och regelbundna AW:s * Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar på sikt
Vi ser gärna att du:
Som person är du serviceinriktad, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs i kundkontakt, har ett öga för detaljer och tycker om att jobba praktiskt. Du är prestigelös, positiv och bidrar till ett bra arbetsklimat.
Vi tror att du har: * Erfarenhet av montering, snickeri, installation eller annat praktiskt arbete * Vana att använda handverktyg (borrmaskin, måttband, skruvdragare etc.) * Grundläggande byggkunskap och känsla för mått och precision * Flytande svenska i tal och skrift * B-körkort och bosatt i Stockholmsområdet
Meriterande om du även har: * Erfarenhet från serviceyrken eller inredningsbranschen * Intresse för design, inredning eller måttanpassade produkter
Start: Januari 2026 eller enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag (viss flexibilitet) Placering: Stockholm (utgångspunkt centralt kontor)
Så här söker duTjänsten är en direktrekrytering genom Futuria People, vilket innebär att du anställs direkt hos vår kund.
Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande! Har du frågor? Kontakta rekryterare Ebba Strömberg på: ebba.stromberg@futuriapeople.se
