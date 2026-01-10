Montör inom elektronik, mekanik och radioutrustning
Vill du bygga tekniken som kopplar upp världen när det betyder som mest? Som montör hos Ovzon blir du en nyckelspelare i produktionen av världsledande satellitterminaler. Här får du arbeta med avancerad finmekanik och elektronik i ett högpresterande team där precision är allt. Ta chansen att jobba i teknikens absoluta framkant och bidra till lösningar som gör skillnad på riktigt!
OM TJÄNSTEN
Ovzon, ett svenskt teknikbolag i framkant inom satellitkommunikation, söker nu en Montör till sin produktionsverksamhet. Företaget utvecklar och levererar mobila bredbandstjänster via satellit till kunder med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och prestanda - exempelvis inom försvar, räddningstjänst och internationella organisationer. Med egen satellitkapacitet och avancerad terminalteknik erbjuder bolaget en helhetslösning som möjliggör kommunikation även i de mest utmanande miljöerna. Verksamheten präglas av innovation, snabb teknikutveckling och ett nära samarbete mellan produktutveckling, produktion och affärssidan.
Rollen som Montör innebär att säkerställa hög kvalitet i produktion och leverans av satellitterminaler, med fokus på noggrannhet, säkerhet och effektivitet. Du blir en del av ett litet, högpresterande team och får arbeta nära R&D och ingenjörer i en miljö med varierande arbetsuppgifter och små batcher med hög precision.
Du erbjuds
• En stimulerande arbetsmiljö där du får stor frihet att påverka och utvecklas i din roll. Du får chansen att arbeta med spännande projekt och bidra till företagets tillväxt.
• En välkomnande och varm arbetsmiljö.
• Ett långsiktigt uppdrag med möjligheter till anställning hos företaget på sikt.
• En dedikerad konsultchef på Academic Work.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-10Dina arbetsuppgifter
Som Montör hos Ovzon kommer du att ansvara för montering och testning av mekaniska, elektroniska och radiotekniska komponenter och system. Rollen innebär att säkerställa hög kvalitet i produktion och leverans, med fokus på noggrannhet, säkerhet och effektivitet.
• Montering av mekaniska komponenter och strukturer enligt ritningar och instruktioner.
• Installation och lödning av elektroniska kretsar, kablage och moduler.
• Testning av radiodelar, inklusive antenner, filter och hela satellit terminaler.
• Utföra funktions- och kvalitetstester på färdiga enheter.
• Felsökning och åtgärd av mekaniska och elektroniska problem.
• Dokumentation av arbetsmoment och avvikelser enligt fastställda rutiner.
• Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder.
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst en gymnasieexamen
• Har erfarenhet av montering inom finmekanik, elektronik och/eller radioteknik från tidigare arbete eller utbildning
• Har god förståelse för ritningar, scheman och tekniska instruktioner
• Har ett stort tekniskt intresse, tycker om att arbeta praktiskt och är nyfiken på att lära dig mer
• Har praktisk erfarenhet av lödning och kabeldragning
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du
• Är certifierad inom lödning
• Har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom mekanik, elektronik eller motsvarande
I denna rekryteringsprocess kommer vi lägga stora vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som arbetar strukturerat, metodiskt och med ett stort fokus på kvalitet och detaljer. Du har en stark problemlösningsförmåga, arbetar gärna självständigt och behåller din flexibilitet när förutsättningarna förändras. Som person är du en kommunikativ lagspelare med god samarbetsförmåga. Du är en glad, öppen och prestigelös kollega som sprider positiv energi i teamet och alltid levererar med noggrannhet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Ovzon är ett svenskt techbolag som revolutionerar mobilt bredband via satellit. De erbjuder marknadens mest kraftfulla och kompakta lösningar för kunder som befinner sig i miljöer där uppkoppling inte bara är en bekvämlighet, utan en livsavgörande nödvändighet. Bland deras användare finns allt från försvarsmakter och räddningstjänster till internationell media och humanitära organisationer världen över. De är i en spännande tillväxtfas och blev 2024 en fullskalig satellitoperatör med driftsättningen av deras egen satellit, Ovzon 3. Hos Ovzon blir du en del av ett högpresterande och internationellt team med huvudkontor i Stockholm . Här får du arbeta i teknikens framkant och bidra till lösningar som gör verklig skillnad när det gäller som mest. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
