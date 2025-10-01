Montör inom elektromekanik
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I rollen som montör blir du en del av vår elektromekaniska verkstad, där vi tillverkar och underhåller elektromekaniska aktuatorer för både civil och militär luftfart. Du ingår i ett team på cirka 3-4 personer med varierande arbetsuppgifter som inkluderar montering, test och kvalitetskontroll. Eftersom verksamheten växer och vi utvecklar nya produkter, kommer du spela en nyckelroll i prototyparbetet och i att etablera nya produktionsflöden.
Vi söker en noggrann och strukturerad person som både kan arbeta självständigt och trivs med att samarbeta med andra. Du har ett genuint intresse för teknik, ser dokumentation som en naturlig del av jobbet och är duktig på att följa instruktioner. Tunga lyft kan förekomma i arbete, och det är därför viktigt att du känner dig bekväm med det.
För att lyckas i rollen har du:
* Erfarenhet från tillverkande industri
* Gymnasieutbildning, gärna med en teknisk inriktning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
* Grundläggande datorkunskaper
* Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är även meriterande om du har kunskaper inom ritningsläsning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Välkommen med din ansökan!
