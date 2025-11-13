Montör inom el | Lernia Bemanning | Alvesta
2025-11-13
Är du en skicklig montör med passion för el och teknik? Ta chansen att utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö där trivsel och kvalitet står i fokus!

Om tjänsten
Som montör inom el kommer du att ansvara för montering av elektriska system hos vår kund. Du kommer att arbeta med montering av små komponenter och kablage samt en del lödning. Dina arbetsuppgifter inkluderar att följa ritningar, samarbeta med andra teammedlemmar och rapportera status av arbetet. Du kommer också att delta i kvalitetskontroller och se till att säkerhetsföreskrifter följs noggrant.
Om dig
Formell kompetens:
• Utbildning inom el eller motsvarande.
• Relevant erfarenhet som montör inom el.
• Goda kunskaper i att läsa och förstå ritningar.
• Erfarenhet av lödning.
• Grundläggande färdigheter i svenska, tal och skrift.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
Ersättning: Enligt överenskommelse
