Montör Fordons- och fönsterdekor
The Sign är ett företag inom reklam och dekorbranschen.
Vårt huvudsakliga arbetsområde är design, produktion och montering av fordonsdekor. Vi har även fönsterdekor, solfilm, fastighetsfilm i vårt produktsortiment.
Våra huvudsakliga kunder är bilhandeln, transportföretag, bussbolag, inredningsbyråer, eventbyråer samt större gallerior (innecentrum).
Vi är idag 13 st medarbetare och finns med kontor, produktion och garage i Sätra.
Vi söker nu en montör som ska ingå i vårt montörsteam som både ska montera fordons- och fönsterdekorer. Arbetet innebär att vi till största delen åker ut till våra kunder så körkort är ett krav.
Vi söker dig som gillar att arbeta, tycker om att leverera kvalitet och gläds när kunden är nöjd.
Vi tror att du har lätt att arbeta i grupp och har teamkänsla.
Vi tror att du har en viss känsla för färg och form.
Vi erbjuder dig ett flexibelt och rörligt arbete där du får möta ett brett kundsegment i många olika spännande miljöer.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: marcus@thesign.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Sign AB
127 39 SKÄRHOLMEN
För detta jobb krävs körkort.
