Montör för öga för små detaljer

Aktiv Bemanning I Småland Aktiebolag / Montörsjobb / Värnamo
2026-07-28


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Visa alla jobb hos Aktiv Bemanning I Småland Aktiebolag i Värnamo, Gnosjö, Gislaved eller i hela Sverige

Till en av våra kunder i Värnamo söker vi en noggrann montör som kan arbeta med väldigt små detaljer.
Monteringen sker på olika stationer och det handlar ofta om mindre serier med väldigt höga kvalitetskrav.
Kunden kommer att expandera kraftigt och har som målsättning att ta över inhyrda medarbetare efter några månaders inhyrning.
Arbetet sker på dagtid, urval sker löpande så skicka din ansökan direkt.
Har du frågor kan du kontakta ansvarig rekryterare Jimmy Lehtomäki på telefonnummer 0370-69 56 52

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aktiv Bemanning I Småland Aktiebolag (org.nr 556639-2550)
331 53  VÄRNAMO

Arbetsplats
Aktiv Bemanning i Småland AB

Jobbnummer
10013527

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