Montör för öga för små detaljer

Till en av våra kunder i Värnamo söker vi en noggrann montör som kan arbeta med väldigt små detaljer. Monteringen sker på olika stationer och det handlar ofta om mindre serier med väldigt höga kvalitetskrav. Kunden kommer att expandera kraftigt och har som målsättning att ta över inhyrda medarbetare efter några månaders inhyrning. Arbetet sker på dagtid, urval sker löpande så skicka din ansökan direkt. Har du frågor kan du kontakta ansvarig rekryterare Jimmy Lehtomäki på telefonnummer 0370-69 56 52