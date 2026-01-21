Montör Eslöv
2026-01-21
Vi söker nu en erfaren och noggrann montör för vår kund i Eslöv. Om du har erfarenhet från produktion och tekniskt intresse, kan detta vara en tjänst för dig.
Som montör innebär att du arbetar med förberedelse och montering av olika delar i produktionen. Du följer instruktioner vid varje station och moment inom monteringen.
Tjänsten är förlagd till dagtid.
Du anställs som konsult hos Vass personal och arbetar som konsult ute hos kund.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Lindning av transformatorer.
Styra och övervaka maskiner i produktionen.
Gjutning av järnpulver.
Hantera olika material, inklusive koppar och aluminium, i samband med lödning och andra uppgifter.
Arbeta med återkommande och specifika uppgifter, exempelvis tillverkning av komponenter för företagets kunder.Profil
Självgående och initiativrik, med förmåga att själv driva ditt arbete framåt.
Erfaren inom produktion och montering, noggrann med ett starkt fokus på kvalitet.
Tekniskt intresserad och van vid arbete i grupp.
Kreativ och öppen för att komma med nya idéer och förbättringsförslag.
Truckkort
B körkort
Vi erbjuder
Utvecklande tjänst i familjär organisation.
För rätt person finns möjlighet till anställning hos kund.
Placering: Eslöv
Anställningsform: Heltid
Ansökan: Välkommen med din ansökan till Vasspersonal.se. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör Eslöv". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vass Personal Skåne AB
(org.nr 559339-1302)
241 37 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9697699