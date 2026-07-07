Montör / brandlarmsmontör
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2026-07-07
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Brandlarmsmontör sökes
Vill du arbeta med säkerhet och modern teknik? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en engagerad och noggrann brandlarmsmontör som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du arbeta med installation, service och driftsättning av brandlarmsanläggningar i varierande projekt och miljöer.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Installation av brandlarmsanläggningar.
Service, felsökning och underhåll.
Driftsättning och funktionskontroller.
Dokumentation av utfört arbete.
Samarbete med projektledare, elektriker och övriga entreprenörer.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av installation inom el, brandlarm eller montöryrke (meriterande).
Har B-körkort.
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Har du utbildning eller certifiering inom brandlarm är det ett stort plus, men rätt inställning och vilja att utvecklas är minst lika viktigt.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete.
Projektanställning / tillsvidareanställning med marknadsmässig lön.
Fortlöpande kompetensutveckling.Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: johan.stromback@jstrom.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jstrom AB
(org.nr 559283-9889) Jobbnummer
9996034