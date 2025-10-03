Montör av stålhallar sökes till Stockholm
2025-10-03
WorkNordic söker nu efter ytterligare montörer inom stålhallar.
Med anledning av vår kunds expansiva fas behöver vi nu anställa ytterligare montörer. Vår kund specialiserar sig på att designa, tillverka och montera isolerade stålhallar. Dessa stålhallar används inom en rad olika verksamheter, som idrottshallar, lagerhallar och verkstäder.
Om jobbet:
Som montör av stålhallar kommer du få en omväxlande vardag där du arbetar med montering, resning och installation av olika typer av stålhallar.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
• Montering och resning av stålkonstruktioner*Arbete självständigt och i arbetslag*Arbete på olika höjder*Montering av bjälklag Kvalifikationer
• Du är utbildad Snickare eller Montör, eller med motsvarande kunskap*Du har några års relevant erfarenhet som montör av stålhallar, eller liknande uppgifter*Du kan läsa och tolka ritningar
• Du har liftkort (utbildning kan ordnas) och har erfarenhet av arbete från lift
Har du b-körkort och/eller erfarenhet från svetsning är detta meriterande, men inget krav för tjänsten.
Antal tjänster:
3
Arbetsort:
Stockholm
Uppstart:
Omgående, eller enligt ök
Omfattning:
Heltid, tillsvidare
Vi rekryterar löpande för denna tjänst och jobbet kan komma att tillsättas inom annonseringstiden har gått ut.
Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001) Arbetsplats
Kim Klingstrøm Kontakt
Peter Jasiulewicz peter.jasiulewicz@worknordic.se Jobbnummer
9540001