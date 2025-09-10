Montör av gymmaskiner på Gymleco

Fitness Trade Europe AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna
2025-09-10


Vill du ha ett långsiktigt jobb i ett växande företag? Vi söker dig som gillar att arbeta fysiskt och vill jobba med en av världens ledande gymleverantörer.

Publiceringsdatum
2025-09-10

Dina arbetsuppgifter
Montera och kvalitetskontrollera gymmaskiner.
Planering och packning av utgående order till kund.
Leveranser och installationer på plats hos kunder .
Hantering av inkommande och utgående gods.
Övrigt förekommande arbetsuppgifter på montering och lager.

Vi söker dig som:
Är händig och trivs med fysiskt arbete
Kan använda verktyg och gillar att hålla igång under dagen
Klarar tunga lyft

Personliga egenskaper/Kvalifikationer
För detta arbete krävs det att du är noggrann och gillar högt tempo. Du har körkort, BE är meriterande och det är väldigt bra om du också har kunskaper inom enklare lagerarbete.
Svenska (krav)
B-körkort (krav)
1-2 års erfarenhet av montering (meriterande)
1-2 års erfarenhet av lagerarbete (meriterande)

Heltid, fast lön.
Provanställning 6 månader. Start omgående.
Arbetstider: Måndag - Fredag 07:30-16:30
Tjänsten har start omgående. Desto snabbare, desto bättre. Rekryteringsarbetet sker löpande. Vänligen bifoga CV och personligt brev.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: info@gymleco.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan montör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fitness Trade Europe AB (org.nr 556953-9611)
Klargöringsvägen 4 (visa karta)
635 06  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Gymleco Huvudkontor

Jobbnummer
9502352

