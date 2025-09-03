Montör av dörrar

Järnet Smide Stockholm AB / Smedsjobb / Huddinge
2025-09-03


Järnet Smide expanderar och behöver omgående rekrytera en montör av dörrar.
Vi har verkstad och kontor i Länna industriområde, Huddinge kommun.
Arbetsuppgifter: Leverera och montera dörrar
Arbetet kräver väldigt god fysik då det är fysiskt krävande. Krav på B-körkort samt vana och erfarenhet av att montera dörrar, både i metall och trä. El och låsvana samt snickarvana är meriterande. Svetsning är inget krav men kan vara bra att kunna i vissa situationer.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03, intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: roine@jarnetsmide.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Järnet Smide Stockholm AB (org.nr 556327-6038)
Lyftkransvägen 13 B (visa karta)
142 50  SKOGÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9489592

