Montör av dörrar
Järnet Smide Stockholm AB / Smedsjobb / Huddinge
2025-09-03
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Järnet Smide expanderar och behöver omgående rekrytera en montör av dörrar.
Vi har verkstad och kontor i Länna industriområde, Huddinge kommun.
Arbetsuppgifter: Leverera och montera dörrar
Arbetet kräver väldigt god fysik då det är fysiskt krävande. Krav på B-körkort samt vana och erfarenhet av att montera dörrar, både i metall och trä. El och låsvana samt snickarvana är meriterande. Svetsning är inget krav men kan vara bra att kunna i vissa situationer.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03, intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt. Så ansöker du
E-post: roine@jarnetsmide.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järnet Smide Stockholm AB
(org.nr 556327-6038)
142 50 SKOGÅS Körkort
