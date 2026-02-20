Montör av bänkskivor till kök
2026-02-20
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
Är du på jakt efter ett nytt jobb? Gillar du att jobba fysiskt och självständigt i ett mindre team med mycket ansvar?
Då är det kanske dig vi söker!
Vi söker en montör till våra bänkskivemontage, denna tjänst kräver inga förkunskaper men erfarenhet från stenindustri eller byggindustri är meriterande.
Om jobbet.
Det dagliga arbetet startar med att vi på morgonen lastar våra skåpbilar med de bänkskivor som ska monteras under dagen, för att sen köra ut till kunder runt om i södra Sverige. Arbetet utförs i team om två montörer där förstemontören har det övergripande ansvaret.
Tunga lyft förekommer, god fysisk form är därför viktigt. Dock har vi bra lyfthjälpmedel och när det blir för tungt hyr vi in extra bärhjälp.
Våra kunder finns i södra Sverige: från Skåne till Göteborg, Småland och Blekinge bland annat.
Om företaget.
Vi är ett företag i Åstorp som producerar bänkskivor av sten till kök och badrum. Vi erbjuder våra kunder speciallösningar och strävar alltid efter att ge det där lilla extra. Därför är det viktigt att våra montörer har känsla för noggrannhet och för ett perfekt slutresultat. Vi producerar bänkskivorna här i Åstorp, men det är du som montör som möter kunderna på plats och därför är det viktigt att du har ett bra kundbemötande.
Den som söker skall kunna uppvisa minst B-körkort (för manuell växellåda).
Ett utdrag från belastningsregistret skall uppvisas.
Att förstå och tala flytande svenska eller engelska är ett krav.
Provanställning kan bli aktuellt.
Urval sker löpande.
Är du intresserad eller nyfiken på att få veta mer?
Skicka då din ansökan till jobb@marmorochgranit.se
. Bifoga CV, personligt brev och ett aktuellt foto på dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Via mail
E-post: jobb@marmorochgranit.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A & O Marmor & Granit AB
(org.nr 556684-2141)
Bronsgatan 8 (visa karta
)
265 39 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9755968