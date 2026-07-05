Montör av balkonginglasningar
Inglasarna Byggentreprenad Sverige AB / Glasgravörsjobb / Upplands Väsby Visa alla glasgravörsjobb i Upplands Väsby
2026-07-05
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Montör – Balkonginglasningar & Byggarbeten | Stockholm med omnejd
Inglasarna har sedan starten 2020 etablerat sig som en växande aktör inom balkonginglasningar. Vi fortsätter att expandera och söker nu fler engagerade montörer till vårt team i Stockholm med omnejd.
Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och som trivs med ett självständigt arbete där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-05Om tjänsten
Arbetet består främst av montering av balkonginglasningar, men eftersom vi även utför olika byggrelaterade arbeten är det en stor fördel om du har erfarenhet från byggbranschen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Montering av balkonginglasningar.
Byggrelaterade arbeten i samband med våra projekt.
Säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och enligt tidsplan.
Ge våra kunder ett professionellt bemötande och ett slutresultat de blir nöjda med.
Du kommer inledningsvis att arbeta tillsammans med erfarna montörer för att snabbt bli självgående.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av montage, bygg eller annat hantverksyrke.
Har erfarenhet av montering av balkonginglasningar eller liknande montage (meriterande).
Har arbetat som snickare, plåtslagare eller inom byggbranschen (mycket meriterande).
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs med ett självständigt arbete och kan planera din arbetsdag.
Kan arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten.
Har B-körkort (krav).
Truckkort är meriterande.
Vi erbjuder
Ett växande företag med stora utvecklingsmöjligheter.
Ett varierande och självständigt arbete.
Introduktion och upplärning tillsammans med erfarna montörer.
Trevliga kollegor och en arbetsplats där kvalitet och yrkesstolthet värderas högt.
Driver du eget företag?
Vi är även intresserade av att komma i kontakt med egenföretagare som arbetar med montering av balkonginglasningar och byggarbeten för framtida uppdrag.
Placeringsort: Stockholm med omnejd.Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
För mer information om tjänsten, kontakta:
Ibbe Mourad, VD
Telefon: 073-502 36 45 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: info@inglasarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör balkonginglasning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inglasarna Byggentreprenad Sverige AB
(org.nr 559307-0906) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm med omnejd Jobbnummer
9992823