Montör
Posti Logistics Staffing AB / VVS-jobb / Upplands Väsby Visa alla vvs-jobb i Upplands Väsby
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Upplands Väsby
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Är du en tekniskt kunnig person som vill arbeta i en innovativ industrimiljö? Nu söker vi dig som vill ta dig an ett spännande konsultuppdrag hos ett väletablerat företag med lång erfarenhet inom ventil- och flödesteknik.
Som konsult blir du en del av ett företag som utvecklar och levererar kundanpassade ventilpaket till industrin. Du kommer att arbeta i en teknisk miljö tillsammans med erfarna specialister och bidra till lösningar för några av Sveriges ledande industriföretag.
Du ska vara kvalitetsfokuserad och väldigt noggrann, dessutom ha god förståelse av teknik och montering samt kunna läsa, förstå och följa instruktioner.
Du får en ordentlig introduktion med stöd av en mentor och andra erfarna kollegor, vilket ger dig en trygg start. Profil
• Har erfarenhet av montering, process eller automation.
• Har ett tekniskt intresse och en lösningsorienterad inställning.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Har god kommunikativ förmåga på svenska.
Meriterande
• truckkort A +B
• Körkort BOm företaget
Genom väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet. Posti Logistics Staffing levererar tjänster inom Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och konsulterande tjänster. Läs gärna mer på Posti.se
Posti Logistics Staffing AB är ett Auktoriserat Bemanningsföretag vilket innebär bland annat att alla anställda är kollektivavtalsanslutna och att vi som företag följer alla de regler som dikteras av branschens kollektivavtal, leveransvillkor och skrivelser om försäkringsåtaganden.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Strandbergsgatan 55 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Logistics Kontakt
Daniel Danho Daniel.Danho@posti.com +46 72 393 92 02 Jobbnummer
10008230