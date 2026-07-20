Montör
Recruitive AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2026-07-20
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Gillar du att lösa problem och jobba praktiskt? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vulkekonomi AB är ett nischat industriföretag med fokus på service, installation, vulkning och underhåll av transportband. Vi arbetar nära våra kunder inom industri, logistik och produktion och är kända för hög kvalitet, snabba insatser och ett starkt säkerhetsfokus.
Arbetet sker ofta ute hos kund och i team, vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga, ansvar och serviceförmåga.
Om rollen:
• Installation och vulkning av transportband
• Service, felsökning och reparation
• Förebyggande underhåll i industrimiljö
• Kundkontakt och rådgivning på plats
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med ett sammansvetsat team där alla hjälper varandra - förmågan att samarbeta väl är därför en nyckelfaktor i rollen.
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via Recruitive med ambitionen att du sen blir direktanställd efter 6-10 månader om samarbetet fungerar bra.
Krav för att passa för rollen
• B-körkort
• Truckkort
• Flytande svenska i tal och skrift
• Praktiskt lagd person som gillar att jobba fysisk
• Minst 2 års yrkeserfarenhet från praktiskt arbete eller service
Meriterande
• Erfarenhet av industriellt underhåll, montage eller service
• Truckkort eller andra relevanta certifikat
• Erfarenhet av kundkontakt och service
• Idrottsbakgrund – exempelvis från lagidrott eller föreningslivPubliceringsdatum2026-07-20Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlighet:
• Praktiskt lagd och lösningsorienterad
• Mycket god samarbetsförmåga – du jobbar ofta i team
• Hög arbetsmoral – ansvarstagande, lojal och pålitlig
• Trygg i säkerhetskritiska miljöer
• Flexibel (jour och beredskap ingår i tjänsten)
• Noggrann – säkerhet och kvalitet är avgörande
Vad vi erbjuder dig:
• Schysta förmåner såsom tjänstepension, friskvård och årlig konferensresa
• God arbetsmiljö i ett härligt team som har kul på jobbet och ställer upp för varandra.
• Möjlighet att utvecklas inom ett efterfrågat industrihantverk
Urval sker löpande så ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "QJSA2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
111 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10007308