Montör
Gårö Plåtprodukter AB / Montörsjobb / Gnosjö Visa alla montörsjobb i Gnosjö
2026-06-05
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Vill du arbeta i en modern produktion där kvalitet, noggrannhet och effektivitet står i fokus?
Nu söker vi montörer till både dagskift och kvällsskift.
Om rollen
Som montör hos oss blir du en viktig del av vår produktion. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna kollegor i ett team där ansvar, samarbete och kvalitet är viktiga delar av vardagen.
Rollen passar dig som är praktiskt lagd, har erfarenhet av montering eller liknande industriarbete och trivs med att arbeta strukturerat efter instruktioner, ritningar och uppsatta kvalitetskrav.
Arbetet kan ibland vara fysiskt tungt.
Vi söker dig som är kvalificerad för rollen, har rätt inställning till arbetet och förstår vikten av att leverera ett väl utfört arbete i varje moment.Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
I rollen som montör kommer du bland annat att:
Montera produkter enligt instruktioner och produktionsunderlag
Arbeta med praktiska moment i produktionen
Kontrollera att arbetet håller rätt kvalitet
Bidra till en säker, effektiv och välorganiserad produktion
Samarbeta med kollegor och andra delar av verksamheten
Delta i förbättringsarbete kring arbetssätt och produktion
Vi söker dig som
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett tydligt kvalitetstänk. Du trivs i ett team, men har också förmågan att ta eget ansvar och driva ditt arbete framåt.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av montering, produktion eller industriarbete
Har ett praktiskt handlag och är van vid produktionstempo
Kan arbeta självständigt utifrån instruktioner och kvalitetskrav
Är noggrann, flexibel och lösningsorienterad
Förstår vikten av kvalitet, ordning och ansvar
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Truckkort är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stabil och framåtblickande verksamhet med kunniga kollegor och stort fokus på kvalitet. Du blir en del av ett team där vi hjälps åt, utvecklas tillsammans och arbetar för att leverera produkter vi kan vara stolta över.Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan och ditt CV till:
Sofia Petterssonsofia.pettersson@gppab.se
Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: sofia.pettersson@gppab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gårö Plåtprodukter AB
(org.nr 556311-9774)
Västergatan 19 (visa karta
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335 23 GNOSJÖ Jobbnummer
9949863