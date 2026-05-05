2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Är du en noggrann och händig person som trivs i en miljö där trä möter aluminium och där varje millimeter räknas? Nu söker vi fler engagerade medarbetare till vår produktion i Trollhättan.
Här får du arbeta i en modern tillverkningsmiljö där avancerad teknik kombineras med genuint hantverkskunnande. Tillsammans skapar vi högkvalitativa fönstersystem som är byggda för att hålla i generationer.
Om rollen
Som montör/produktionstekniker blir du en viktig del av hela produktionskedjan - från råmaterial till färdig produkt. Arbetet är varierat och innefattar både trä- och aluminiumbearbetning, montering samt kvalitetskontroll.
Du kommer att arbeta i team där samarbete, kvalitet och effektivitet står i fokus.
Vi erbjuder
Som anställd hos Randstad omfattas du av kollektivavtal och får tillgång till flera förmåner:
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård
Försäkringar
Rabatterade träningskort
Du får även möjlighet att utvecklas genom varierande uppdrag, bredda din kompetens och bygga ett starkt nätverk inom industrin.
Ansvarsområden
Montering av fönsterbågar, karmar och komponenter med hög precision
Bearbetning av trä (kapning, hyvling, sammansättning)
Bearbetning och kapning av aluminiumprofiler
Montering av beslag såsom handtag, gångjärn och isolerglas
Hantering av maskiner och handverktyg (t.ex. kapsågar, stansmaskiner)
Truckkörning för materialhantering och internlogistik
Ritningsläsning och arbete efter tekniska specifikationer
Kvalitetskontroller för att säkerställa funktion, mått och ytfinish
Aktivt deltagande i förbättringsarbete och optimering av processerKvalifikationer
Vi söker dig som är :
Noggrann och kvalitetsmedveten med öga för detaljer
Praktiskt lagd med gott handlag
Självständig och initiativtagande
Uthållig och trivs i ett högt arbetstempo
Lagspelare med god kommunikationsförmåga
Krav :
Truckkort (minst A+B) och erfarenhet av truckkörning
Erfarenhet från industri, bygg, lager eller produktion är meriterande
Erfarenhet av trä- eller metallbearbetning är meriterande
God vana av att läsa och förstå tekniska ritningar
Erfarenhet av handverktyg och maskiner inom produktion
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
461 37 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
