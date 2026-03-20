Montör
Scania genomgår en transformation från att vara en ledande leverantör av lastbilar, bussar och motorer till att erbjuda kompletta och hållbara transportlösningar. Tillsammans med TRATON och våra systermärken MAN, Volkswagen Truck & Bus och International arbetar vi för att forma framtidens mobilitet med innovativa och miljömedvetna lösningar. Våra värderingar - kunden först, respekt, laganda, ansvar och eliminering av slöseri - genomsyrar allt vi gör. Tillsammans står vi i framkant för att skapa en hållbar framtid.
Vill du utvecklas och nå dina personliga mål tillsammans med ett av transportbranschens starkaste varumärken? Är du kvalitetsmedveten, flexibel och noggrann? Då är rollen som montör på Scania något för dig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som montör spelar du en viktig roll i vår produktion och ansvarar för att montera olika komponenter och system till våra produkter. Arbetet är taktstyrt och innebär både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor i ett engagerat team där ni tillsammans ser till att kvalitetskraven uppfylls. Du får stort eget ansvar och vi uppskattar att du bidrar med nya idéer och lösningar i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.
Vem är du?
Du är en lagspelare som tar egna initiativ, sätter säkerheten först och är öppen för feedback. Du värdesätter samarbete och har ett utåtriktat, positivt förhållningssätt.
Du har även:
* Fullständig gymnasieexamen eller minst 1 års arbetslivserfarenhet
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* B-körkort
* God fysisk arbetsförmåga då arbetet sker i ett högt tempo och i vissa fall inkluderar tunga moment - vi erbjuder ergonomiska hjälpmedel och utbildning för att du ska känna dig trygg i rollen
* Möjlighet att arbeta skift
Mycket goda förutsättningar att ta dig till arbetsplatsen utifrån de olika skiften
Erfarenhet av arbete inom industri och produktion är meriterande.
Vi välkomnar sökande av alla bakgrunder - din unika erfarenhet och dina perspektiv är värdefulla för oss.
Vilka är vi?
På Scania i Södertälje monterar vi alla fordonets komponenter - från motorer, fram- och bakaxlar, växellådor samt buss- och lastbilschassier - tills det färdiga fordonet rullar ut för leverans till kund. Det är en spännande process att vara med i, och hos oss ingår du i ett engagerat, stöttande och inkluderande team. Vi värdesätter lagarbete och ser varje medarbetares unika perspektiv som en viktig del i att uppnå våra höga kvalitetskrav. Vår innovationskultur uppmuntrar kontinuerliga förbättringar och personlig utveckling.
Scania erbjuder
För att du ska få en bra start inleds anställningen med en introduktionsutbildning där du får veta mer om Scanias kärnvärden och kultur, din arbetsroll samt den ergonomiska arbetsmiljön. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt. Förmåner inkluderar träning på vårt hälsocenter Gröndal eller friskvårdsbidrag, resultatbonus, flexibla arbetstider och möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer.Publiceringsdatum2026-03-20Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Ansök gärna så snart som möjligt - urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. En hälsoundersökning och en bakgrundskontroll kan komma att genomföras för den här tjänsten. Tjänsten är initialt en visstidsanställning med placering i Södertälje.
Detta är en samlingsannons för våra tjänster som montör inom alla våra produktionsområden. Din rekryterare kommer att rekommendera dig för det område som passar just dig och dina personliga förutsättningar bäst.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23779-44051205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
(org.nr 556084-0976) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Selam Tadesse (+46) 80471 Jobbnummer
9810657