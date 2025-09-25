Montör
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2025-09-25
Vi söker nu montörer med erfarenhet av montering för kommande uppdrag hos kund.
Arbetsbeskrivning
Jobbet innebär montering på produktionslinje och dess för-stationer. Monteringen sker för hand med verktyg och görs i flera moment per station. Du kan komma att jobba på ca 8-10 stationer med rotation så att alla lär sig hela linjen, alternativt att du blir placerad med ansvar för en viss del i monteringskedjan. Arbetet görs självständigt, men ni jobbar som ett lag.
Arbetstider måndag-fredag dagtid.
Profil - Tidigare erfarenhet av industri
• Verktygsvana och intresse att bygga
• Kunna förstå och läsa ritningar/monteringsanvisningar
• Ta emot instruktioner muntligt och skriftligt
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Naturlig fallenhet/förförståelse kring konstruktion.
• Positiv och noggrann som person.
Övrigt
För att trivas krävs rätt inställning, engagemang och att du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp och har god förmåga att kommunicera på svenska. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är lösningsorienterad och har förförståelse för montering.
Vi välkomnar att du är nytänkande, kreativ och gärna kommer med nya perspektiv och förslag på förbättringar i produktionen och arbetssätt.
Intervjuer sker löpande så tveka inte med din ansökan. Tillsättning snarast. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se Arbetsplats
Wrkfrc Kontakt
Anneli anneli.wahlin@wrkfrc.se 0735-115980 Jobbnummer
9525684