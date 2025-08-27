Montör - Karlskrona
I mitten av september kommer vi att utföra ett viktigt samhällsuppdrag i Karlskrona. Vi behöver nu rekrytera flera montörer med teamkänsla. Så passa på att söka redan nu!
Är du en noggrann och ansvarsfull person som vill arbeta med montering i en växande verksamhet? Vi söker dig som vill ta nästa steg och bidra till vårt team med kvalitativ montering och effektivt arbete. Läs mer om vad som ingår i jobbet som montör nedan.
Om rollen som montör
Som montör har du en central roll i produktionen där du monterar avfallskärl och batteriboxar. Du samarbetar med kollegor för att säkerställa att alla arbetsmoment utförs med hög noggrannhet, kvalitet och effektivitet. Arbetsdagarna går snabbt och du kommer att arbeta tillsammans med ett glatt och härligt gäng.
Om uppdraget
Uppdraget är en visstidsanställning, heltid med beräknad start den 15 september och beräknas pågå till den 24 oktober. Arbetstiderna är måndag 8-18, tisdag - torsdag 7-18. Arbetsplatsen ligger i Karlskrona.
• Montering av plastkärl och batteriboxar
• Kvalitetskontroll av monterade produkter
• Bidra till ordning och säkerhet på arbetsplatsen
• Arbeta tillsammans med andra i team för att uppnå produktionsmål
Kvalifikationer för tjänsten som montör
• Erfarenhet av montering/industriarbete är meriterande men inget krav
• God förståelse i svenska, både tal och skrift
• God fysik
• B-körkort och tillgång till bil
• Utpräglad lagspelare
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
• God fysisk form - tunga lyft förekommer
Vi erbjuder dig som montör
• Trygg arbetsmiljö
• God introduktion och stöd från erfarna kollegor
• Möjlighet till utveckling och långsiktig anställning
Så söker du jobb som montör hos oss
Ansök genom att skicka ditt CV och ett kort personligt brev via länken eller på vår hemsida, anode.se. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team som montör!
OM OSS
Byanode Group AB är en snabbväxande kontraktstillverkare som levererar förstklassig montering och tillverkning till kunder som vill effektivisera sin produktion. Bolaget har ett 20-tal anställda och grundades 2024 med huvudkontor i Jönköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byanode Group AB
(org.nr 559493-3672), https://anode.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9479489