Montör - Dagtid

Wikan Personal AB / Montörsjobb / Värnamo
2026-06-29


Visa alla montörsjobb i Värnamo, Hylte, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Värnamo, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Ljungby eller i hela Sverige

Vi söker nu en noggrann och engagerad montör till ett väletablerat företag i Värnamo.

Publiceringsdatum
2026-06-29

Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med montering av mindre komponenter enligt instruktioner. Arbetet är varierande men innehåller återkommande arbetsmoment, vilket ställer krav på noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt. Du ansvarar för att produkterna håller hög kvalitet innan de går vidare i produktionen.

Din bakgrund/Dina egenskaper

Är noggrann och kvalitetsmedveten.
Har god fingerfärdighet.
Trivs med repetitiva arbetsuppgifter.
Har ett högt arbetstempo och en positiv inställning.
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.

Information och kontakt

Måndag–torsdag: 07.00–16.00
Fredag: 07.00–13.00

För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.

Om Wikan Personal

Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wikan Personal AB (org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta)
352 46  VÄXJÖ

Arbetsplats
Wikan Personal Växjö

Kontakt
Viktor Nyström
viktor@wikan.se
+46730400656

Jobbnummer
9984122

Prenumerera på jobb från Wikan Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wikan Personal AB: