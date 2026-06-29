Montör - Dagtid
Wikan Personal AB / Montörsjobb / Värnamo Visa alla montörsjobb i Värnamo
2026-06-29
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vi söker nu en noggrann och engagerad montör till ett väletablerat företag i Värnamo.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med montering av mindre komponenter enligt instruktioner. Arbetet är varierande men innehåller återkommande arbetsmoment, vilket ställer krav på noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt. Du ansvarar för att produkterna håller hög kvalitet innan de går vidare i produktionen.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Är noggrann och kvalitetsmedveten.
Har god fingerfärdighet.
Trivs med repetitiva arbetsuppgifter.
Har ett högt arbetstempo och en positiv inställning.
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Information och kontakt
Måndag–torsdag: 07.00–16.00
Fredag: 07.00–13.00
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Wikan Personal Växjö Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se +46730400656 Jobbnummer
9984122