Montör - Borrmaskin
Epiroc Rock Drills AB / Montörsjobb / Örebro Visa alla montörsjobb i Örebro
2026-01-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Epiroc Rock Drills AB i Örebro
, Kumla
, Askersund
, Nacka
, Fagersta
eller i hela Sverige
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Är du en erfaren montör med bakgrund inom mekaniskt arbete eller produktion? Vi söker dig som trivs med att arbeta i team, har en stark ansvarskänsla och en positiv attityd. Om du vill vara en del av vårt dynamiska team inom Product Line Rock Drills and Rotation Units, då är detta möjligheten för dig!
Vi på Product Line Rock Drills and Rotation Units har ett Mission - Tillsammans utveckla och tillverka världsledande borrmaskinsteknologi, som överträffar våra kunders förväntningar. Detta med en långsiktig vision av - World Class Rock Drilling!
Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Tillsammans med teamet har du som montör ett stort ansvar att leverera borrmaskiner, rotationsenheter och reservdelar enligt produktionsplanen. I vår produktion monteras kompletta enheter i en taktad lina.
Som borrmaskinsmontör kommer du att utföra flera spännande arbetsmoment utan tunga lyft, som bland annat:
• Förberedelse av tillverkningsorder - i förberedelsen ingår att produktbärare och materialvagn förbereds enligt kommande sekvens till monteringslinan.
• Montage av borrmaskiner/rotationsenheter - montering sker i en taktad lina som består av fem stationer.
• Montage av reservdelar - detta är ett individuellt montage där man som montör utgår ifrån ritningar.
• Funktionsprov av kompletta enheter som sker i produktionsprovningen.
• Arbete med ständiga förbättringar.
I den här rollen är kraven höga på samarbetsförmåga, flexibilitet, effektivitet och ansvarskänsla. Du kommer att ansvara för kvaliteten och leveranssäkerheten på allt som du och teamet levererar och du arbetar i ett nära samarbete med bland annat operatörer, konstruktörer och produktionstekniker. Borrmaskinsverksamheten genomsyras starkt av Epirocs värderingar - ett konkret exempel på hur vi har valt att arbeta med värderingar, är att vi inkluderar detta i våra dagliga Pulsmöten. Vi pulsar vårt agerande i linje med värderingarna! Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter. Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
• Globala karriärmöjligheter.
• Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
• Samhällsengagemang.
• Förmånspaket, som bland annat inkluderar bonus.
Placering
Tjänsten är placerad i Örebro.
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Du ansöker online via vår hemsida, gärna så snart som möjligt men senast den 2026-02-04. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vänligen notera att vi på grund av rådande regelverk inte kan hantera ansökningar via mejl.
För frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: David Jonsson, Flödesledare, david.jonsson@epiroc.com
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: Maria Tedsjö, Recruitment Specialist, maria.tedsjo@external.epiroc.comPubliceringsdatum2026-01-21Profil
Vi söker dig som är en van montör och har några års erfarenhet av mekaniskt arbete. Vi ser det som meriterade med kunskaper om Lean-produktion och hydraulik. Som person är du positiv, serviceinriktad, noggrann och engagerad. Du är lösningsorienterad, öppen, lyhörd, samarbetsvillig och tycker om att arbeta i team. Du gillar utmaningar i arbetet, tycker om att aktivt arbeta med förbättringar och du är kundorienterad. För den här rollen behöver du mycket goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "81554-43918076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills AB
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com Arbetsplats
Epiroc Kontakt
Maria Tedsjo +46107551103 Jobbnummer
9696518