Montico söker montörer till Väderstad AB
Montico HR Partner AB / Maskinreparatörsjobb / Mjölby
2025-09-04
*
Nu söker vi erfarna montörer till Väderstad ABPubliceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Är du en självgående montör med erfarenhet av ritningsläsning och montering? Då kan detta vara rätt jobb för dig! Montico söker nu duktiga och drivna montörer för uppdrag hos vår kund Väderstad AB.Dina arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet av montering inom industri
• God vana av att läsa och tolka ritningar
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Körkort och tillgång till bil
• Möjlighet att arbeta 2-skift
Vi söker dig som
har erfarenhet av montering, är snabblärd och självgående. Du läser ritningar utan problem, arbetar noggrant och trivs i ett högt tempo. Du är en lagspelare med en positiv inställning och är van vid att ta ansvar.
Skicka in din ansökan redan idag - start sker omgående och intervjuer hålls löpande!
