Montico söker Elmätarmontör till Söderköping
Montico HR Partner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Söderköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Söderköping
2026-01-08
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Söderköping
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige
*
Har du kunskap inom montering och el/el-automation och vill arbeta i en miljö där produkter till några av världens största och mest framgångsrika företag tillverkas? Varmt välkommen in med din ansökan!
Du blir till en början anställd av Montico i sex månader som ambulerande konsult därefter finns goda chanser till tillsvidareanställning hos kundföretaget. Du kommer ha god kontakt med kundföretaget men också närmast konsultchef på Montico.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Företaget erbjuder tjänster, produkter och service inom bland annat industriautomation. De största kundgrupperna är processindustrier och maskintillverkare. En stor del av produktionen exporteras direkt eller indirekt.
Arbetet som el-montör går i huvudsak ut på att montera och koppla el-/automationsutrustning utifrån tekniska underlag. Arbetet sker i team med duktiga och kunniga medarbetare att lära av, vilket också innebär att du har goda möjligheter att utvecklas både som person och i din yrkesroll.
Vi söker dig som
Vi söker dig som:
• Är kommunikativ och tycker om att arbeta i team.
• Har kunskap inom el-/elautomation och minst ett års erfarenhet av att montera och koppla el-/automationsutrustning.
• Är händig och noggrann.
• Har erfarenhet av ritningsläsning.
• Besitter goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
• Drivs av att hitta lösningar på problem som uppstår i det dagliga arbetet.
• Körkort och tillgång till bil.
Arbetet är förlagt på dagtid. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Linda Karlsson linda.karlsson@montico.se Jobbnummer
9673804