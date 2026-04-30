Montico söker CNC-operatörer till Progatec
Montico söker nu en CNC-operatör/laseroperatör med hög ansvarskänsla till Progatec i Norrköping. Du kommer att arbeta med både CNC-bearbetning och laserskärning i en produktion med varierande uppdrag inom legotillverkning och anläggningar.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Montico söker en laserskärare/CNC-operatör med ansvarskänsla och intresse för kundrelationer för Progatecs räkning. Rollen är bred och kombinerar tekniskt arbete i produktion med kundkontakt och viss projektledning.
Du blir en viktig länk mellan kund och produktion där du ansvarar för att ta emot ritningar, omsätta dem till färdig produkt och säkerställa att leveransen håller hög kvalitet.
Tjänsten är långsiktig, på heltid och förlagd dagtid i Norrköping. Start sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Du blir anställd via Montico med en visstidsanställning på 6 månader därefter finns det fina möjligheter för en direkt anställning hos Progatec.Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du både operativt i produktionen och med planering och kundkontakt. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Laserskärning (cirka 50 % av rollen, med möjlighet till mer)
• Programmering, ställ och körning av maskiner
• Tolka och arbeta utifrån ritningar
• Kundkontakt via telefon och mejl
• Hantera ritningar i CAD-program som SolidWorks och AutoCAD
• Planera produktion och säkerställa effektiva flöden
• Hålla koll på material och lagernivåer (plåt)
• Vid behov arbeta med vattenskärning, press eller liknande moment
Du arbetar självständigt med stort eget ansvar, men är samtidigt en del av ett erfaret och sammansvetsat team.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av CNC och/eller laserskärning
Kan läsa och förstå ritningar
Har kunskap inom CAD/CAM (meriterande)
Är tekniskt nyfiken och vill utvecklas
Som person är du:
• Ansvarstagande och självgående
• Lösningsorienterad och flexibel
• Social och serviceinriktad med god samarbetsförmåga
• Positiv och engagerad i ditt arbete
Du trivs i en roll där du får ta egna initiativ, arbeta nära både kunder och kollegor och vara delaktig i hela processen - från idé till färdig produkt.
Har du ovan i din ryggsäck, välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Ståthögavägen 48 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Kontakt
Anna Edholm anna.edholm@montico.se Jobbnummer
9885842