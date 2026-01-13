Monteringsoperatör -Norra Stockholm!

WeStaff Sweden AB / Montörsjobb / Stockholm
2026-01-13


Är du teknikintresserad? Vi söker montörer/operatörer till spännande uppdrag i norra Stockholm!
Gillar du att skruva, följa ritningar och arbeta praktiskt i en modern produktionsmiljö? Trivs du när kvalitet, struktur och teamwork står i fokus? Då kan detta vara rätt roll för dig!
WeStaff Sweden söker nu flera produktionsoperatörer/montörer till ett teknikföretag i norra Stockholm. Här får du arbeta med montering, inställning och kontroll av tekniska produkter i ett tryggt och trevligt team.

Vad innebär jobbet?
Som operatör blir du en viktig del av produktionen där du bland annat:
• Monterar produkter enligt arbetskort och ritningar
• Säkerställer att ritningsnummer och versioner stämmer
• Förinställer och kontrollerar produkterna innan test
• Transporterar färdigmonterade detaljer till rätt lagerplats
• Signerar arbetsorder efter utfört arbete
• Rapporterar eventuella avvikelser, störningar eller förbättringsförslag
• Följer fastställda flöden och rutiner för kvalitet och säkerhet
Du arbetar med olika typer av mät- och kontrollutrustning och ansvarar för att dessa är i gott skick och har korrekt kalibreringsstatus.

Vem söker vi?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, noggrann och trivs i en strukturerad produktionsmiljö. Du gillar att arbeta med händerna, följa instruktioner och bidra till ett bra flöde i teamet.

Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet av montering, produktion eller annat tekniskt arbete

Grundläggande ritningsläsning

God datorvana (för dokumentation och rapportering)

Svenska i tal och skrift

Körkort och tillgång till bil, då det finns begränsade möjligheter att ta sig till arbetsplatsen med kollektivtrafik

Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet

Du är ansvarstagande, följer säkerhetsrutiner och tvekar inte att stoppa produktionen om något inte stämmer, kvalitet och säkerhet går alltid först.

Praktisk info

Start: Omgående

Omfattning: Heltid, måndag-fredag dagtid med möjlighet till flextid

Plats: Norra Stockholm

Förmåner: Friskvårdsbidrag, bra lön, kollektivavtal, pension och personlig konsultchef

Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning.
Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se

Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319)

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Kontakt
Team WeStaff Sweden
info@westaff.se

Jobbnummer
9682238

