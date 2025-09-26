Monteringschef Till Marknadsledande Amab Hydraul - Malmö
Standby Workteam AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-09-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Standby Workteam AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
AMAB Hydraul är ett av marknadens starkaste varumärken och erbjuder ett brett sortiment inom hydraulik, slang- och ledningskomponenter för OEM-kunder och eftermarknad. Vi har en stark supportorganisation med lång erfarenhet som hjälper våra kunder att välja rätt komponenter samt att ta fram systemlösningar. Produkterna levereras ut från vårt huvudlager i Malmö, från våra egna filialer samt från vårt distributörsnätverk som är rikstäckande och finns på ca 100 orter i Sverige. Våra ledord är Kvalitet-Kompetens-Tillgänglighet-Hållbarhet! Vi är ca 66 anställda och omsätter ca 225 MSEK. www.amabhydraul.se
Monteringschef till marknadsledande AMAB Hydraul - Malmö
Är du en skicklig ledare som älskar både människor och teknik? Är du redo att axla ansvaret för monteringsavdelningen på anrika Malmöföretaget AMAB Hydraul? Är du dessutom en kommunikativ och lyhörd person som ständigt vill förbättra och effektivisera? Då ska du se hit! AMAB Hydraul söker nu en Monteringschef - en spännande och omväxlande roll där du blir en nyckelspelare inom den operativa verksamheten.
Som Monteringschef ansvarar du för att monteringen når sina mål när det gäller effektivitet och kvalitet. Du följer kontinuerligt upp och analyserar monteringsdata för att identifiera förbättringsområden. Du tar initiativ till och leder förbättrings- och effektiviseringsprojekt som driver verksamheten framåt. Vidare arbetar du kontinuerligt med att förbättra arbetsrutiner och processer samt följa upp verksamheten utifrån uppsatta nyckeltal.
Du har personalansvar för 12 personer i två arbetslag, genomför medarbetarsamtal och ansvarar för lönesättning för personalen på avdelningen. Du rapporterar direkt till operativ chef.
På AMAB Hydraul får du chansen att växa och utvecklas på ett framgångsrikt företag med korta beslutsvägar och stark sammanhållning!
Dina arbetsuppgifter:
Leda och fördela arbetet inom monteringens produktionsgrupper
Personalansvar för montörer
Ansvara för kvalitet och säkerhet i monteringen
Leda och coacha teamet mot gemensamma mål och trivsel
Ansvara för planering och resursfördelning i det dagliga arbetet
Driva och följa upp monteringens produktivitet, effektivitet inklusive analys av nyckeltal och mål
Utveckla produktionen och tillhörande processer med ständiga förbättringar
Säkerställa och arbeta proaktivt med arbetsmiljöarbetet
Ansvara för planering och uppföljning av service av monteringens maskinparkPubliceringsdatum2025-09-26Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från verkstadsindustri / tillverkande industri samt erfarenhet från ledande befattning. Det är meriterande med en teknisk utbildning men det är inget krav. Det är ett plus om du har erfarenhet av förändringsarbete (5s, Lean eller liknande).
Du är en driven och trygg ledare som gärna kavlar upp ärmarna. Du är kommunikativ och prestigelös och har lätt för att motivera och engagera dina medarbetare mot de mål som du har satt upp. Du har resultatfokus med en ständig vilja att förbättra och du trivs med att arbeta både ute på golvet och framför datorskärmen. Sist men inte minst har du en stark känsla för service och vet vikten av kvalitet i slutprodukten. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Malmö.
I denna rekrytering samarbetar AMAB Hydraul med Standby Workteam. Vi rekryterar löpande och du är välkommen att sända in din ansökan snarast via länken nedan. För mer information om tjänsten kontakta gärna Kristian Berglund, Standby Workteam, på 0709-605372.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se
211 38 MALMÖ Arbetsplats
standby Workteam AB Kontakt
Kristian Berglund 0709-605 372 Jobbnummer
9529479