Montageledare till kund i Kiruna!
2025-09-17
Är du en erfaren och engagerad elektriker som vill ta nästa steg i karriären? Ansök då om rollen som montageledare, där du får ta ansvar och driva projekt framåt!
OM TJÄNSTEN
I rollen som montageledare får du en nyckelposition där du driver det dagliga arbetet framåt. Du ansvarar för projektledning, arbetsberedning, riskanalyser och KMA-frågor, samtidigt som du säkerställer en effektiv administration. Här kombineras ledarskap med struktur och möjligheten att verkligen göra skillnad i projektens framgång. Rollen innebär att du leder ett engagerat team och ansvarar för att planera, koordinera och genomföra projekt från start till mål.
Detta är ett konsultuppdrag som sträcker sig i 6 månader, med chans till överrekrytering om alla parter är överens.
Dina arbetsuppgifter
Som montageledare kommer du att ansvara för att planera, leda och koordinera elinstallationsprojekt, samt aktivt bidra i det praktiska arbetet och säkerställa att arbetet utförs effektivt och säkert.
• Projektledning inom elinstallationer
• Utföra elektrikerarbete
• Arbetsberedning och riskanalys
• KMA-arbete (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö)
• Sköta administrativa uppgifter som fakturering och kalkylering
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad elektriker med ett godkänt ECY-certifikat
• Har några års erfarenhet som elektriker och vill ta mer ansvar
• Innehar B-körkort
• Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
• Bor i Kiruna eller i anslutning till
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som ledande montör/projektledare inom el
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett framstående företag inom elinstallationer, känt för sin höga standard och kundfokus. Varaktighet, arbetstid, etc.
