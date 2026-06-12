Montageledare Mekanik
ONE Nordic AB / Elektrikerjobb / Sollefteå Visa alla elektrikerjobb i Sollefteå
2026-06-12
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Trivs du i ett varierande arbete med möjlighet att påverka din egen vardag? Vill du arbeta på ett företag som erbjuder härligt kamratskap, kompetensutveckling och goda arbetsvillkor? Då är detta något för dig! Vattenkraft står för en stor del av elproduktionen i Sverige och det är väldigt intressant att vara en del av den utveckling som sker inom området just nu. Eftersom One Nordic är väl positionerat mot de största vattenkraftägarna och har många av de mest spännande avtalen på marknaden kommer vi kunna sätta normen inom både digital utveckling och hållbarhet.
Vi söker nu ytterligare montageledare mekanik inom entreprenader i vattenkraftsegmentet till vår avdelning i Norra Sverige. Vi kommer att behöva fler kompetenta medarbetare inom vattenkraftsegmentet framöver då vi gör en offensiv satsning och vill ha med dig på vår resa! Vi söker nu dig som har ett par års erfarenhet inom montagebranschen och vill jobba med projekt i hela norra Sverige. Kontor finns i Sollefteå, Sundsvall och Östersund men andra även andra orter är av intresse.
Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i olika konstellationer inom ett dynamiskt team bestående av montörer, servicetekniker, ingenjörer och projektledare. Arbetet är mycket fritt, omväxlande och självständigt med stort tekniskt innehåll. Tjänsten innebär att självständigt samt tillsammans med andra driva montage av mekaniskt underhåll inom vattenkraften, både stor- och småskalig vattenkraft. Som montageledare planerar du och leder stora- och mindre projektuppdrag, men deltar även aktivt i arbetet själv. I uppdraget ingår mycket egen kundkontakt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Delta, leda och koordinera alla aktiviteter på plats i samband med installation, provning och slutförandet av projekt
Utföra uppdrag på ett affärsmässigt och lönsamt sätt
Stötta och supportera kollegor med kunskap och kompetens
Stötta ingenjör vid provning och felsökning
Leda översyner samt sammanställa och leverera dokumentation
Du blir antingen hemstationerad eller så utgår du från någon av våra etableringar och tjänsten innebär resor på annan ort.
Vem är du? Vi säker dig som har flera års arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att hantera större montagearbeten. Du har goda kunskaper om mekaniska och hydrauliska utrustningar med tillhörande hjälpsystem. Då du kommer att arbeta med montagearbeten på både Damm, Intag, Turbin och Generator så ser vi det som mycket meriterande med erfarenhet inom just det områdena.
I grunden har du en avslutad gymnasieskola, gärna inom maskinteknik med inriktning mot vattenkraft eller motsvarande erfarenheter. Har du även kunskap om vattenkraftprocessen eller liknande produktionsverksamhet med roterande maskiner samt erfarenhet från entreprenadbranschen ser vi även det som meriterande. Tidigare erfarenhet som montageledare ses som mycket meriterande.
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som trivs i en ledande roll där du och teamet tar ett stort ansvar. Arbetet kommer att ställa krav på både kreativitet och flexibilitet. För att nå våra mål behöver du vara resultatinriktad och ha ett samarbete i teamet. Vi värdesätter ett nära samspel där öppen kommunikation är en nyckel. I rollen som montageledare är det därför viktigt att du utövar ett närvarande och tydligt ledarskap. Ett högt säkerhetstänk är också en självklarhet.
Du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta med löpande planering och uppföljning.
B-körkort är ett krav och att du talar och skriver svenska flytande.
Vårt erbjudande Var med och utveckla ONE Nordic! Vi är en koncern med lång tradition och gedigen erfarenhet. Vi vill hela tiden utveckla oss och bli ännu bättre. För att nå dit behöver vi kompetenta medarbetare som är nyfikna och engagerade. Vi är stolta över att ha skapat en arbetsplats som ger sina medarbetare möjlighet att utvecklas och växa.
Vi erbjuder: • Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget • Inspirerande och professionella kollegor inom ditt arbetsområde • Attraktiva medarbetarförmåner • Frihet under ansvar • Stimulerande arbetsmiljö
Stämmer ovanstående in på dig så tveka inte utan skicka in din ansökan idag!
Ansökan och frågor Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Avdelningschef Hydro Norr Andreas Kjellsson på tfn: 072-5580176 eller mail andreas.kjellsson@one-nordic.se
.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Facklig kontakt
SEF: Lars Olsson, tfn 070-3297296 eller mail lars.olsson@one-nordic.se
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Varmt välkommen med din ansökan!
One Nordic gör bakrundskontroller på slutkandidat inför anställning. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet kan tjänsten vara säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kan komma att genomföras innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7897592-2050168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare One Nordic AB
(org.nr 556075-7287), https://karriar.one-nordic.se
Hågesta 221 (visa karta
)
881 41 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9961068