Montageledare Generator/Turbin Fältservice
Voith Hydro AB / Maskinreparatörsjobb / Östersund
2025-10-06
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
, Västerås
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Montageledare, Generator/Turbin - Voith Hydro AB
Voith Hydro Västerås (VHV) är banbrytande och utgör vattenkraftens nutid och framtid i Skandinavien. Grundat 2002 har Voith Hydro Västerås blivit en av de största leverantörerna av vattenkraftsutrustning i Skandinavien, med anläggningar i både Västerås och Kristinehamn.
Våra produkter omfattar nya generatorer, fullständig restaurering av vattenkraftgeneratorer och turbiner samt uppgradering och modernisering av vattenkraftverk. Dessutom kan vi erbjuda inspektioner, driftsättning och många andra tjänster till våra vattenkraftkunder.
VHV:s servicegrupp har blivit marknadsledande i Sverige vad gäller vattenkraftgeneratorer de senaste åren. Vi har genomfört hundratals uppdrag med olika omfattningar sedan 2002. Inom VHV har vi fördelarna med korta beslutsvägar, flexibilitet och möjlighet att påverka samtidigt som vi har det globala Voith i ryggen, med enorm kompetens och stora resurser. Vi är övertygade om att vi har vad som krävs för att fortsätta vara ledande inom vår marknad.
Vi söker dig som:
• Har relevant branscherfarenhet från vattenkraften, bred mekaniskt kompetens.
• Driven och nyfiken på att lära sig mer.
• Har erfarenhet utav att leda arbete och team.
• Trivs i en föränderlig och utmanande roll där problemlösning är nyckeln.
• Kunna arbeta administrativt med olika typer utav dokumentation mm.
•
• Om rollen :
Som montageledare för generator/turbin på Voith Hydro kommer du som en viktig del utav ett team vara med att leda arbetet under renoveringar och installation utav nya aggregat på generator alt turbin inom vattenkraft. Det innefattar bland annt demontage och montage utav komponenter. Med dina färdigheter som ledare, utför du arbetet på ett effektivt och noggrant sätt. Du har helekoptersyn och ansvarar för arbete/personal/säkerhet på site. Arbetet sker ute på site både i Sverige och internationellt hos våra kunder, och vi arbetar efter projektens utformning. Rollen innebär att du har ca +150 resdagar per år, vilket kräver därför flexibilitet och en vilja att resa mycket i tjänsten.
Lockas du av ett yrke på resande fot? Vill du ha en utmanande och omväxlande roll i ett marknadsledande fältservice-team? Tveka inte att höra av dig. Våra rekryteringar är långsiktiga och vårt fantastiska team hjälper dig in i din nya roll.
Det viktigaste för oss är att du brinner för det du gör. Att du strävar efter att utvecklas, och att utveckla andra. Att du motiveras av utmaningar, och drivs av nyfikenhet. Att leverera i tid, till rätt kvalitet och på ett säkert sätt ser du som en självklarhet. Du vågar be om hjälp, och erbjuder andra detsamma. Goda kunskaper i engelska är viktigt då kommunikation sker med både kunder och kollegor internationellt.
Voith Hydro eftersträvar mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund. Vi värdesätter medarbetares olikheter, och betraktar det som tillgångar i vår verksamhet, varigenom mångfald och jämställdhet blir en resurs för vår utveckling.
