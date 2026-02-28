Montageledare/arbetsledare Svetsning/byggsmide
Allmänt om företaget:
Hallsbergs smide AB har funnits i mer än 70 år och . Vi är idag ca 35 medarbetare. Våra kärnvärden är snabba leveranser , hög kvalité och stort yrkeskunnande. Vi arbetar inom tre olika kundsegment reparation/underhåll, legotillverkning och byggsmide.
Vi utför också arbete direkt hos kunder.
Vi har ett brett yrkeskunnande inom plåtbearbetning och maskinbearbetning. Vår inriktning är fåstycketillverkning såsom prototyper och mindre seriestorlekar. Vi arbetar med de normalt förekommande stålkvaliter , rostfritt och aluminium.
Vi är idag cerifierade i ISO9001, ISO 3834-2 och EN ISO 1090-1
vilket innebär att de som svetsar har svetslicenser.
Vi ser en ökande efterfrågan på våra tjänster. Därför behöver vi förstärka vår organisation med en medarbetare.
Arbetsbeskrivning: Arbetsledare för ute jobb samt i bland delta i montaget(svetsa). Här kan jobbet anpassas lite till din erfarenhet.
Huvudinriktning: Reparation/byggsmide / (tillverka detaljer)
Utifrån ritningsunderlag och anvisning och egen problemlösning självständigt Leda personal i utförandet av reparationer / svetsning
Byggsmide : Från enkla räcken till resa stålstommar med väggar och takplåt mm.
Verkstad : Tillverka komponentermed inrikting på plåtbearbetning.Publiceringsdatum2026-02-28Kvalifikationer
Erfarenhet av svetsning i olika typer av material främst, svart material. Att ha minst 3 års "Erfarenhet av ute Jobb" där svetsning/problemlösning SAMT arbetsledning är en huvuddel av ditt arbete.
Har du svetslicens inom något område är det ett plus.
Vi lägger stor vikt vid din personliga egenskaper då vi jobbar under stort eget ansvar.
Erfarenhet av delta i kalkyl/offertarbete är meriterande.
Normalt utförs arbete i vårt närområde så det förkommer inte några övernattningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: tord.vidlund@hallsbergs-smide.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "arbetsledare ute jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs Smide AB
(org.nr 556262-7108)
Bergsmansvägen 2 (visa karta
)
694 35 HALLSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergsmansvägen 2 Kontakt
Produktionsledare
Rikard Andersson 073-089 98 52 Jobbnummer
9769327