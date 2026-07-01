Montageledare
Roxtec International Aktiebolag / Grovplåtslagarjobb / Karlskrona Visa alla grovplåtslagarjobb i Karlskrona
2026-07-01
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Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där du är med och bygger framtidens produktionsutrustning? Trivs du med att både arbeta praktiskt och koordinera arbetet i projekt? Då kan det här vara en roll för dig.
Om Roxtec
Roxtec är världsledande inom utveckling och tillverkning av modulbaserade tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar. Våra lösningar används inom allt från energisektorn till varvsindustrin för att skydda liv och tillgångar från risker såsom brand, gas och vatten. Koncernen växer snabbt och finns idag på över 80 marknader.
Din roll
Som montageledare i vår mekaniska verkstad blir du en viktig del i arbetet med att bygga och utveckla vår produktionsutrustning. Du ingår i ett team med cirka tio kollegor och arbetar nära konstruktörer, produktionsingenjörer och underhållsmekaniker.
Rollen kombinerar praktiskt arbete med koordinering, där du deltar i montage av nya maskiner samtidigt som du följer upp och driver arbetet framåt i projekt.
Så bidrar du hos oss
• Monterar och testar nya maskiner enligt ritningar och specifikationer
• Ställer, justerar och riggar maskiner i verkstaden
• Koordinerar montagearbete i projekt och följer upp tidplaner och leveranser
• Läser och tolkar ritningar samt arbetar med mekanik och pneumatik
• Bidrar till utveckling och effektivisering av produktionsprocesser, exempelvis inom ergonomi, kvalitet och materialflöde
• Samarbetar nära andra funktioner för att säkerställa hög kvalitet och framdriftPubliceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
• Relevant utbildning eller erfarenhet inom verkstad, montage eller mekanik
• Erfarenhet av att bygga och montera maskiner
• God teknisk förståelse och vana av ritningsläsning
• Praktisk erfarenhet av manuella maskiner
• Kunskap inom exempelvis svarvning, fräsning, 3D-printing, trådgnist eller beredning är meriterande
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort
Vem vi tror att du är
Du är en självgående och lösningsorienterad person som trivs med att ta ansvar och driva arbetet framåt. Du har en god struktureringsförmåga och kan hantera flera parallella aktiviteter samtidigt. Du är också en lagspelare som bidrar med energi och engagemang i teamet, och som har ett naturligt intresse för att förbättra arbetssätt och processer.
Snabbhet, enkelhet och flexibilitet är ledord som känns naturliga för dig i ditt sätt att arbeta. Läs mer om våra Core Values här (https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/roxtec-core-values/).
Vad vi erbjuder dig
• En varierad roll där du kombinerar praktiskt arbete med koordinering
• Möjlighet att arbeta med tekniskt avancerade maskiner och projekt
• En central roll i vår fortsatta utveckling av produktion och utrustning
• Ett engagerat team med hög kompetens och god sammanhållning
• En arbetsplats där du får bidra, påverka och utvecklas
Placeringsort och övrigt
Tjänsten är placerad i Karlskrona. Arbetstiden är för närvarande dagtid.Så ansöker du
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Mattias Lundström, Mechanical Workshop Manager, +46 733 31 31 99 eller Elin Olausson, HR Business Partner, +46 733 15 53 91.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart du kan, dock senast 2026-08-23. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SE26-39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roxtec International Aktiebolag
(org.nr 556370-8063)
Verkövägen 96 (visa karta
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317 65 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Roxtec International AB Jobbnummer
9987213