Montage- Och Installationsmedarbetare Till Stapp AB
2026-01-25
Montage- och installationsmedarbetare till STAPP AB
Har du bakgrund som snickare eller montör och trivs med ett självständigt, fysiskt arbete där kvalitet, ansvar och precision är avgörande?
STAPP AB söker nu montage- och installationsmedarbetare som stärker vårt team och arbetar med installation och montage av våra system på skjutbanor runt om i Sverige. Rollen är praktisk, resande och passar dig som gillar att arbeta ute på plats, ta ansvar för ditt arbete och leverera robusta lösningar som ska fungera i många år.
Om rollen
Som montage- och installationsmedarbetare på STAPP arbetar du med installation, montage och driftsättning av våra produkter ute hos kund. Arbetet sker främst på skjutbanor och andra anläggningar runt om i Sverige och innebär regelbundna resor i veckorna. Du utgår från Eskilstuna men har hela landet som arbetsfält.
Rollen är självständig och fysiskt krävande. Du arbetar efter ritningar och instruktioner, ofta i mindre team men med stort eget ansvar för att arbetet utförs korrekt, säkert och enligt plan. Du är STAPPs ansikte utåt på plats hos kund och förväntas arbeta professionellt och lösningsorienterat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montage och installation av STAPPs produkter och system ute hos kund
Läsa, förstå och arbeta efter ritningar och tekniskt underlag
Praktiskt arbete inom trä, montage och enklare mekanik
Säkerställa kvalitet, funktion och säker installation
Resor och arbete på olika orter runt om i Sverige, främst måndag-fredag
Samarbete med kollegor internt och kontakt med kund på plats
Vem vi söker
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet och som är van att ta ansvar för ditt arbete. Du är självgående, noggrann och har inga problem med ett arbete som är både fysiskt och resande.
Du har:
Bakgrund som snickare, montör eller motsvarande praktisk yrkeserfarenhet
God vana att läsa och förstå ritningar
Erfarenhet av självständigt arbete ute på arbetsplatser
God fysisk förmåga och trivs med praktiskt arbete
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Självständig och ansvarstagande
Praktiskt lagd och lösningsorienterad
Noggrann med kvalitet och säkerhet
Prestigelös och samarbetsvillig
Flexibel och bekväm med resor i arbetet
Om STAPP AB
STAPP är en helhetsleverantör av utrustning till skjutbanor, med fokus på säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Våra produkter är beprövade, patenterade och används sedan många år av bland annat svenska Försvarsmakten.
Du blir en del av ett litet, kompetent och sammansvetsat team med hög erfarenhetsnivå. Kulturen är professionell och långsiktig, med låg prestige, tydligt ansvar och korta beslutsvägar.
Läs mer om oss på www.stapp.se
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid, tillsvidare (inledande provanställning 6 månader)
Resor: Regelbundna resor inom Sverige, främst veckovis
Placering: Utgår från Eskilstuna
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till stapp@morepeople.se
senast den 28 februari 2026, märk ansökan med 'montör'. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta rekryteringsansvarig Johanna Eminge via e-postadressen ovan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stapp AB
(org.nr 556771-8399), http://www.stapp.se
