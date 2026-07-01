Mönsterkortskonstruktör
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Karlskoga Visa alla elektronikjobb i Karlskoga
2026-07-01
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Området som du kommer att tillhöra ansvarar för elektronikkonstruktionen till produkter med elektronikinnehåll inom missilområdet. Ditt arbete blir inriktat mot mönsterkortskonstruktion såväl digital konstruktion för signal och bildbehandling som analog konstruktion. Då våra avancerade produkter bygger på höga överföringshastigheter krävs förståelse för signalintegritet, EMC och val av konstruktionslösningar som uppfyller kraven.
Dina uppgifter kommer att omfatta allt från kravhantering, utveckling fram till färdig produkt samt kontakt med mönterkortstillverkare. Du kommer ansvara för layoutarbetet inom våra projekt och hjälpa till med frågor gällande DFM. Arbetet bedrivs med ett självklart fokus på att våra produkter ska ha hög tillförlitlighet och framför allt fungera i krävande miljöer med stora mekaniska påfrestningar och varierande temperatur. Hos oss kommer du att arbeta i projektform och ha omfattande kontakter med andra teknikområden såsom system, mekanik och programvara.
Eftersom vi arbetar i teknikens absoluta framkant förutsätter vi att du har genuina kunskaper inom elektronikområdet. Givetvis måste vi kontinuerligt utbilda vår personal, att dina kunskaper är på topp är en nyckel till vår framgång. Därför erbjuder vi våra anställda en mängd kurser för att skapa framtida specialister och ledare.
Arbetet inkluderar mönsterkortskonstruktion med analoga och digitala lösningar. För att skapa en bra konstruktion genomförs analyser och simuleringar för att uppfylla EMC och signalintegritet. Tolkning och nedbrytning av krav hör till arbetsuppgifterna samt dokumentation och specificering av konstruktionen.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör med inriktning mot elektronik eller motsvarande. Du har flera års erfarenhet av mönsterkortskonstruktion och layout. Vi tror att du har erfarenhet av att diskutera producerbarhet med leverantörer och trivs i en roll med många kontaktytor.
Din arbetsplats och ditt kontor är placerat i Karlskoga. Tjänsten kan medföra resor både nationellt och internationellt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. På grund av semesterperioden kan återkoppling och nästa steg i rekryteringsprocessen ta längre tid än vanligt. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande, men slutgiltig återkoppling kan komma att ske först i slutet av augusti. Tack för din förståelse och ditt intresse för tjänsten.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
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691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9987485