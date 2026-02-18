Mom grillen Motala
Yousif, Sahand / Restaurangbiträdesjobb / Motala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Motala
2026-02-18
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yousif, Sahand i Motala
Om jobbet
Vi söker nu en köksbiträde till vårt team.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde kommer du att hjälpa till med förberedelse av mat, diskning, städning av köket samt andra förekommande arbetsuppgifter i köket.Kvalifikationer
Du är stresstålig och kan arbeta i team
Du är ansvarstagande och noggrann
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska är en fördel
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
[Heltid/Deltid/Timanställning]
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: sahand_88_s@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yousif, Sahand
Vintergatan 25 (visa karta
)
591 32 MOTALA Arbetsplats
Yousif Sahand Jobbnummer
9751073