Mom grillen Motala

Yousif, Sahand / Restaurangbiträdesjobb / Motala
2026-02-18


Vi söker nu en köksbiträde till vårt team.

2026-02-18

Som köksbiträde kommer du att hjälpa till med förberedelse av mat, diskning, städning av köket samt andra förekommande arbetsuppgifter i köket.

Du är stresstålig och kan arbeta i team

Du är ansvarstagande och noggrann

Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav

Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska är en fördel
Vi erbjuder:

Trevlig arbetsmiljö

[Heltid/Deltid/Timanställning]

Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: sahand_88_s@hotmail.com

Detta är ett heltidsjobb.

Yousif, Sahand
Vintergatan 25 (visa karta)
591 32  MOTALA

Yousif Sahand

9751073

