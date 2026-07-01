Mölndals stad söker timvikarier till vård och omsorg!
Mölndals kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2026-07-01
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
100 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som timvikarie får du möjlighet till ett varierande arbete där du arbetar när det passar dig och verksamheten.
Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till dig som arbetat ett visst antal timmar.
I denna annons ingår följande områden:
• Vård- och omsorgsboende
• Hemtjänst
• Nattpatrull
• Bostäder LSS
• Korttidsverksamhet för barn och unga
• Daglig verksamhet
• Socialpsykiatri
• Korttidsenhet
• Personlig assistans
Arbetet innebär att du tillsammans med övrig personal ger stöd, service, vård och omsorg. Insatserna är individuellt planerade vilket betyder att vårdtagarens individuella behov och förutsättningar står i centrum. Det kan också innebära att vara behjälplig i det vardagliga livet och vid olika sociala aktiviteter. Arbetet kräver ett gott bemötande, samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga.
Du kan läsa mer om ansökningsprocessen och jobbet som timvikarie på vår hemsida: https://www.molndal.se/timvikarieKvalifikationer
För att kunna arbeta som timvikarie hos oss behöver du:
• Ett giltigt belastningsregister av sorten "arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning"
• Kunna förstå, tala, läsa och skriva på svenska
• Grundläggande digitala datorkunskaper
• Vara minst 18 år gammal
Det är meriterande om du studerat Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som prövas likvärdig. Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete är även detta meriterande. Det är meriterande om du har körkort. Notera att utbildning, erfarenhet och körkort är ett krav inom en del verksamheter.
Personligen visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll samt anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Slutligen tar du ansvar för dina och gemensamma arbetsuppgifter med brukarnas bästa i fokus.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Välkommen med din ansökan redan idag!
För denna rekrytering tar vi inte emot personliga brev. I ansökan behöver du svara på ett antal frågor samt manuellt skriva in dina utbildnings- och arbetslivserfarenheter.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse.
I denna rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Det innebär att du blir inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Du får en länk via mejl till en chatt där Hubert ställer frågor om tjänsten, och du svarar i din egen takt. När du har genomfört intervjun går en rekryterare igenom dina svar och bedömer om du går vidare i rekryteringsprocessen. Hubert gör inga egna bedömningar utan fungerar bara som ett stöd för att göra processen snabbare, smidigare och mer likvärdig för alla sökande. Den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Hubert är godkänd utifrån reglerna i AI-förordningen och GDPR av vårt dataskyddsombud. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Har du skyddad identitet ska du inte söka via denna annons. Kontakta istället angiven kontaktperson för information om hur du ansöker.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333281". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363), https://www.molndal.se/timvikarie
431 33 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Vikarieenheten Kontakt
Vikarieenheten, rekrytering vikarierekrytering@molndal.se Jobbnummer
9986264