Mölndals stad söker sommarvikarier till socialpsykiatrin!
2026-03-01
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden.
Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion.
Som semestervikarie inom socialpsykiatrin är du ett stöd till personer med psykisk sjukdom eller annan funktionsvariation. Vårt mål är att skapa en så bra och självständig vardag som möjligt för våra brukare.
Inom socialpsykiatrins verksamhet finns grupp- och servicebostäder eller boendestöd. I grupp- och servicebostäderna bor personer i egna lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen.
Du arbetar på schemalagda arbetstider under dag-, kväll- eller nattid, vardag som helg, med varierande sysselsättningsgrad runt 60-100%. Inom vissa verksamheter kan sovande jour förekomma.
Arbetet innebär att du tillsammans med övrig personal ger stöd, service, vård och omsorg. Insatserna är individuellt planerade vilket betyder att brukarens individuella behov och förutsättningar står i centrum. Det kan också innebära att vara behjälplig i det vardagliga livet och vid olika sociala aktiviteter. Arbetet kräver ett gott bemötande, samarbetsförmåga, ansvarskännande och god kommunikationsförmåga.Kvalifikationer
För att kunna arbeta som sommarvikarie inom socialpsykiatrin hos oss behöver du:
• Ett giltigt belastningsregister
• Kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska
• Grundläggande digitala kunskaper
• Vara minst 18 år gammal
Det är meriterande om du studerat Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som prövas likvärdig. Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete är även detta meriterande. Det är meriterande om du har körkort.
Personligen visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll samt anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Slutligen tar du ansvar för dina och gemensamma arbetsuppgifter med brukarnas bästa i fokus.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Det innebär att du blir inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Du får en länk via mejl till en chatt där Hubert ställer frågor om tjänsten, och du svarar i din egen takt. När du har genomfört intervjun går en rekryterare igenom dina svar och bedömer om du går vidare i rekryteringsprocessen. Hubert gör inga egna bedömningar utan fungerar bara som ett stöd för att göra processen snabbare, smidigare och mer likvärdig för alla sökande. Den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Hubert är godkänd utifrån reglerna i AI-förordningen och GDPR av vårt dataskyddsombud.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Har du skyddad identitet ska du inte söka via denna annons. Kontakta istället angiven kontaktperson nedan för information om hur du ansöker.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal.
