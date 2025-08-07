Mogaskolan 7-9 söker Lärare MA/FY/KE
Svenljunga kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Svenljunga Visa alla grundskollärarjobb i Svenljunga
2025-08-07
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet och ser gärna att du som anställd är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Just nu händer det mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Vi är i startgroparna för en gigantisk nyetablering i vårt industriområde Lockryd, som med sitt läge mitt i hjärtat av Sjuhärad också ger näring åt hela regionens utveckling. Vi genomför också vår största satsning på skolor någonsin och bygger två nya, moderna skolor i södra kommundelen.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
Vi söker en legitimerad lärare i matematik och NO för årskurserna 7-9, som även kommer att inneha ett försteläraruppdrag i NO ämnena. Du kommer att undervisa på högstadiet, ingå i ett arbetslag samt vara mentor för en klass (delat mentorskap kan förekomma).
Du har ett tydligt pedagogiskt ledarskap i klassrummet, bygger starka relationer med eleverna och är en del av vårt kollegiala lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har social säkerhet, är lyhörd, målinriktad, seriös och ansvarstagande.
Du har undervisningserfarenhet och gärna tidigare utvecklingsuppdrag.
Som person är du trygg, strukturerad och tydlig i din ledarroll.
Du har ett inkluderande och relationsskapande förhållningssätt och ser kollegialt lärande som en självklar del av uppdraget. Du har har lärarlegitimation i matematik och NO för åk 7-9
Erfarenhet av inkluderande arbetssätt gällande såväl nyanlända elever som elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd är meriterande.
