Modevillan söker butikssäljare
2025-10-28
Vill du jobba som butiksförsäljare med stort fokus på kundservice i ett härligt och positivt team som har roligt på jobbet? Då är detta jobbet för dig!
OBS! Vänligen bifoga bild till din ansökan.
Omfattning: Deltid 80% / Heltid (fast rullande tvåveckors-schema, med arbete varannan helg samt vissa vardagskvällar).
Anställningsform: Tillsvidare med 6 mån. provanställning.
Meriterande: Butiksvana, fackhandel.
Språkkrav: Flytande svenska.
VI SÖKER
• Du brinner starkt för försäljning och mode.
• Du rekommenderar konsekvent merförsäljningsvaror för att möta kundens önskemål och gillar att arbeta mot uppsatta mål och budgetar.
• Du förstår service och att ge alla kunder ett unikt bemötande.
• Du är glad, positiv och social och har lätt att ta kontakt med nya människor.
• Du är flexibel, kreativ och driftig och gillar att jobba i team.
• En lyckad dag för dig är när du vet att kunderna är nöjda, försäljningen är i topp och butikens budget uppnådd.
• Du är ansiktet utåt i butiken med en glad och positiv attityd alltid med ett leende redo att hjälpa våra kunder.
• Du visar stort intresse för våra kunder och inspirerar till köp.
• Du maximerar försäljningen genom att ständigt utveckla dig själv och butiken till det bättre.
• Du är en viktig del i ett energiskt och hårt arbetande team som gör allt för uppnå uppsatta försäljningsmål.
• Du är flexibel och ordningsam och hjälper till där det behövs - allt från städning till att plocka upp varor på lagret eller skylta om.
OM OSS
Modevillan, som grundades 1980, är ett prisbelönat modehus söder om Stockholm som även finns online på www.modevillan.se.
På Modevillan finns ett stort urval kvalitetsplagg i det högre prissegmentet från fler än 50 varumärken under samma tak - från vardag till fest samt underkläder, väskor, skor och accessoarer. Målgruppen är kvinnor mitt i livet som vill ha högsta tänkbara service och rådgivning.
Vi strävar efter att ha den absolut bästa butikspersonalen i detta segment i landet och vi har ett helt unikt arbetssätt gentemot våra kunder - att arbete på Modevillan är inte som att arbeta på andra modebutiker utan kan mer liknas en "Personal Shopper".
Vi anordnar modevisningar, VIP- och Tjejkvällar kvällstid samt arbetar proaktivt gentemot vår kundkrets genom telefon och videosamtal.
Vi har tilldelats utmärkelser som Årets Dambutik, Årets Modebutik samt Årets Företagare i Haninge.
Hos oss får du arbeta i ett fantastiskt team som har roligt på jobbet med underbara och positiva kunder varje dag!
ÖVRIGT
• Intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
• Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via telefon pga av tidsbrist. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att mejla jobb@modevillan.se
Välkommen att mejla in din ansökan redan idag till jobb@modevillan.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
