Modersmålspedagog, norska 50%
Östersunds Kommun / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2026-01-07
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Enheten Modersmål ansvarar för flerspråkiga barns modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskola/grundsärskola.
Nu söker vi en Lärare i modersmål - Norska (F-9) på 50% på en visstidsanställning med start 1 feb t.o.m. 15 juni.
Arbetet kan vara förlagt till olika arbetsplatser i Östersunds Kommun vilket kan medföra att du behöver förflytta dig under arbetsdagen. Lektionerna schemaläggs vanligtvis på eftermiddagar.
Jobbet kan inte utföras via fjärr eller distans.
Om du är intresserad av att arbeta hos oss uppmanar vi dig att redan nu söka utdrag från belastningsregistret - skola/barnomsorg (www.polisen.se).
Vanliga arbetsuppgifter
• Planering, genomförande av modersmålslektioner.
• Betygsättning.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Vi söker i första hand behöriga lärare. Dina meriterade kunskaper i svenska språket ska lägst vara påbörjade studier i gymnasiesvenska. För tjänst som lärare med inriktning modersmål och studiehandledning på modersmålet krävs svensk lärarexamen. Dina färdigheter i det sökta språket skall vara på modersmålsnivå.
Det är viktigt att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan, annars är ansökan inte att betrakta som komplett. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.
Vi kommer att påbörja intervjuer under ansökningstidens gång.
Sista ansökningsdag
2026-01-31
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Mats-Erik Danielsson mats-erik.danielsson@ostersund.se 073 4618431 Jobbnummer
9670497