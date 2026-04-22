Modersmålslärare, urdu
2026-04-22
Modersmålsenhetens uppdrag är att kompetensförsörja Gotlands grundskolor och gymnasieskolor, både kommunala och fristående, med modersmålslärare och studiehandledare på efterfrågade språk.
Idag är vi cirka 35 engagerade medarbetare, varav de flesta har ambulerande tjänster. Vi har en gemensam arbetsplats i Solbergaskolans lokaler i Visby där vår administratör och enhetens två chefer har sina arbetsplatser. Modersmålsenheten har ett välfungerande arbetsmiljöarbete och samverkansarbete. En trivselgrupp finns, som anordnar gemensamma aktiviteter för all personal på enheten. Som anställd i regionen har du också genom friskvårdsavtalet möjlighet att med arbetsgivarens stöd upprätthålla en god hälsa genom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Vi söker dig som är genuint intresserad av undervisning och som gör ditt yttersta för att bedriva undervisning på hög nivå och på så vis stimulera elevernas lust att lära och skapa förutsättningar för att nå målen. Det vardagliga arbetet sker i stor mån självständigt med planering, undervisning och efterarbete utifrån Skolverkets läroplan.
Tjänsten kan innehålla såväl modersmålsundervisning som studiehandledning på modersmål. Undervisning kan ske både via fjärrundervisning (digitalt) och genom närundervisning (på plats på skolor) över hela Gotland.
Varje vecka samlas enheten för att bland annat arbeta med kollegialt lärande och utveckling av undervisningen.
Vem är du?
För att kunna få en tillsvidareanställning krävs att du har minst gymnasial utbildning och slutfört svenska som andraspråk 3. Det krävs även att du har minst ett års erfarenhet av att arbeta heltid med undervisning, med goda referenser. Det är meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i modersmål.
Som modersmålslärare behöver du ha goda kunskaper i såväl tal som skrift på ditt modersmål och som studiehandledare behöver du även ha goda kunskaper i såväl det svenska språket som den svenska skolan.
Du behöver ha en digital nyfikenhet och egen drivkraft att lära dig de digitala verktyg och lärplattformar som du dagligen använder. Du kan komma att arbeta mot flera olika skolor vilket ställer ett högt krav på självständighet samt en god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Vi ser gärna att du har tillgång till B-körkort och egen bil tillgänglig för körning i tjänsten. Regionens bilavtal upprättas om tjänst blir aktuell. Personlig lämplighet är avgörande för att erbjudas arbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och fritidshem. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på gotland.se/formaner
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Modersmål Kontakt
Enhetschef
Josefine Liljegren josefine.liljegren@edu.gotland.se 0498-263385 Jobbnummer
9868455