Modersmålslärare/studiehandledare till Norrtälje kommun
Norrtälje kommun, Kvalitet, hälsa & lärande chef / Grundskollärarjobb / Norrtälje Visa alla grundskollärarjobb i Norrtälje
2026-06-26
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Välkommen till Modersmålsenheten!
Modersmålsenheten är en av Barn- och utbildningsförvaltningens stödverksamheter och vi har tillsammans med grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildningen, det viktiga uppdraget att ge eleverna förutsättningar att utveckla en rik och aktiv flerspråkighet och goda resultat i övriga ämnen.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Nu söker vi modersmålslärare/studiehandledare i följande språk inför läsår 26/27:
Dari 10% sh
Turkiska 25% sh
Kinyarwanda 20% sh
Arabiska ca 80% mm och sh v.35 tom v.52
Som modersmålslärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning i ditt modersmål i enlighet med gällande styrdokument inom grund- och gymnasieskolan. I arbetet ingår även bedömning och betygssättning. Som studiehandledare stöttar du elever i de olika skolämnena på modersmålet. Du har ett nära samarbete med ämneslärarna och planerar och genomför studiehandledning utifrån elevens behov och i samråd med ämneslärare/mentor.
Som person är du trygg och kommunikativ. Din undervisning är tillgänglig och du kan anpassa dina arbetssätt utifrån en heterogen grupp. Du skapar förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har en välutvecklad förmåga att arbeta systematiskt och hanterar eventuella förändringar genom att behålla ditt lugn och din riktning.
Undervisningen bedrivs med elever i grupper eller med enskilda elever på flera av kommunens skolenheter. Arbetet sker till stor del på plats men fjärrundervisning för de äldre eleverna är också vanligt förekommande. Tjänsten kräver därför att du har möjlighet att självständigt ta dig till och från arbetsplatser inom hela Norrtälje kommun och du behöver vara flexibel vad gäller geografisk placering.
Krav
Vi söker dig som har:
• aktuellt undervisningsspråk som modersmål
• utbildning och yrkeserfarenhet som lärare
• goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• goda IT-kunskaper och förmåga att integrera digital teknik i undervisningen
Meriterande
• Lärarutbildning med behörighet i aktuellt språk
• Eftersom vi arbetar över hela kommunen så är körkort och tillgång till bil meriterande för samtliga tjänster.
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 30 000 och 40 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens. Mer information om lönesättning och kollektivavtal hittar du på: Norrtälje kommun som arbetsgivare - Jobb & företag | Norrtälje kommun
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning behöver du uppvisa utdrag från belastningsregistret, ett så kallat registerutdrag. Utdraget får inte vara äldre än sex månader när det visas upp.
Anställningsform: visstid tom 26-12-22 med möjlighet till förlängning
Omfattning: deltid
Tillträde: 10 augusti 2026
Intervjuer sker löpande till och med den 2 juli samt från och med den 6 augusti.Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision "Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka"
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning – så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis – personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester:
Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334002". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 803 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Arbetsplats
Norrtälje kommun, Kvalitet, hälsa & lärande chef Kontakt
Enhetschef
Anna Kuylenstierna anna.kuylenstierna@norrtalje.se Jobbnummer
9980260