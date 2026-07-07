Modersmålslärare/Studiehandledare till Karlskrona kommun

Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Karlskrona
2026-07-07


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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-07-07

Arbetsuppgifter
Som modersmålslärare och studiehandledare förväntas du delta i professionsutveckling, och du kan även komma att delta på konferenser och studiedagar. Introduktionsutbildning kommer att erbjudas i samband med terminsuppstarten. Språkcentrums samordnare och mentorer fungerar som ett stöd i det pedagogiska och praktiska arbetet.

Vi söker nu modersmålslärare/studiehandledare i kakwa, swahili och urdu.

Undervisning i modersmålet sker utifrån nationella styrdokument, vilket innebär att du planerar, genomför, sammanställer och dokumenterar utifrån kursplanens centrala innehåll samt gör bedömningar utifrån ställt syfte och aktuella kunskapskrav.

Som studiehandledare i modersmål ska du stödja elevernas kunskapsutveckling i svenska i olika skolämnen. Du kommer att arbeta i nära samarbete med klass- och ämneslärare.

Kvalifikationer
Ditt modersmål ska vara kakwa, swahili, eller urdu.

Du behöver ha goda eller mycket goda kunskaper i svenska. Modersmålslärarutbildning eller annan pedagogisk/ akademisk utbildning är meriterande. Du har goda IT-kunskaper och det är meriterande om du har erfarenhet av att använda IT-verktyg i undervisningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet av undervisning. Vi har höga krav på bemötande- och handlingskompetens

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-01 , upphör: 2027-06-30 .
Arbetstid: Dagtid.

I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335696".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlskrona Kommun (org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta)
371 83  KARLSKRONA

Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen

Kontakt
Enhetschef
Linda Åberg Lindell
linda.lindell@utb.karlskrona.se
+46455321361

Jobbnummer
9995027

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