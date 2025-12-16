Modersmålslärare/studiehandledare i ukrainska / ryska
Timrå Kommun / Grundskollärarjobb / Timrå Visa alla grundskollärarjobb i Timrå
2025-12-16
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Läs gärna mer härPubliceringsdatum2025-12-16Beskrivning
Vill du jobba i en mångkulturell miljö och som lärare vara brobyggare mellan olika kulturer? Som modersmålslärare och studiehandledare arbetar du med undervisning och stöd från förskoleklass hela vägen till gymnasiet. Du möter grupper av elever där det finns variation i såväl kunskaper som i ålder. Du har både studiehandledning på elevens modersmål i skolans olika ämnen och modersmålsundervisning. Undervisningen sker på grundskolor och gymnasieskolor i Timrå.
Du ska kunna motivera och entusiasmera eleverna. Du arbetar aktivt för elevernas utveckling, så att de når kunskapsmålen. Du ger dina elever ett sammanhang under dagen och bidrar till elevernas integration. Du är bra på att skapa goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som personal på skolorna.
Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och aktuella kursplaner. Du använder dig av digitala hjälpmedel och pedagogiska verktyg i undervisningen. Du ingår i arbetsgrupper där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att utveckla och anpassa din undervisning efter elevernas behov.Dina arbetsuppgifter
Studiehandledare/ModersmålslärareKvalifikationer
Vi söker dig som kan genomföra modersmålsundervisning och studiehandledare i ukrainska och ryska. Vi ser gärna att du har pedagogisk erfarenhet och har arbetat som modersmålslärare/studiehandledare tidigare, eller har relevant utbildning för tjänsten. Arbetet kräver att du är flexibel, lyhörd, har god samarbetsförmåga samt att du kan arbeta självständigtAnställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på 50%. Tidsbegränsat under vårterminen 2026 med ev möjlighet till förlängning. Rekrytering sker löpande
För att en anställning ska vara möjlig behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det via polisens hemsida, vi accepterar endast det som heter "Utdrag för arbete inom skola eller förskola" och när du kommer till oss skall kuvertet vara oöppnat om det inte är ett digitalt registerutdrag. För att underlätta och snabba på processen vid en eventuell anställning kan du gärna beställa ett redan nu, skicka efter det via denna länk. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Chef för modersmåls- och studiehandledningsenheten
Linnea Lind linnea.lind@timra.se Jobbnummer
9646948