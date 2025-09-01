Modersmålslärare/Studiehandledare i turkiska
2025-09-01
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.

Arbetsuppgifter
Uppdraget består av modersmålsundervisning i grundskolan, studiehandledning på grundskolan och gymnasieskolan. I uppdraget ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning, uppföljning och betygsättning. Kontakt med undervisande lärare och vårdnadshavare fortlöpande. I Båstad bedrivs undervisningen på plats och via fjärrundervisningKvalifikationer
För uppdraget krävs modersmålslärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har modersmål i turkiska samt kan tala, läsa och skriva obehindrat på svenska. Du är självgående, flexibel och initiativtagande. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och kan arbeta med digitala verktyg samt i administrativa program.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Det finns även möjlighet till löneväxling samt semesterlöneväxling där gällande avtal finns. Rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.
Kommunala avtal gäller. Med en tillsvidareanställning följer en skyldighet att krigsplaceras i Båstads kommun. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
