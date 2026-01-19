Modersmålslärare/studiehandledare i polska
2026-01-19
Vi söker modersmålslärare/studiehandledare i polska, 80%. Tjänsten är en visstidsanställning, ferietjänst, under läsåret 2025/2026 med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast.
Utbildningsförvaltningen har ca 1200 medarbetare och ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och SFI.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som modersmålslärare och studiehandledare är du anställd centralt i kommunen inom enheten Integration skola, vilken servar hela kommunen med modersmålsundervisning och studiehandledning/språkstöd på modersmålet från grundskolans åk 1 till gymnasiet. I dagsläget arbetar ca 40 lärare/studiehandledare på enheten som täcker drygt 20 olika språk.
I rollen som modersmålslärare planerar, genomför, dokumenterar och bedömer du utifrån läroplanens mål. Undervisningen kan vara förlagd på flera skolor och fjärrundervisning kan vara aktuellt i vissa grupper. Studiehandledning/språkstöd sker på kommunens olika grundskolor. Det kan organiseras på olika sätt såsom studiehandledning före, under eller efter lektion. Uppdraget kräver samarbete med rektor och personal ute på skolorna.
Studiehandledning/språkstöd ges oftast dagtid under lektionstid medan modersmålsundervisning sker utanför den timplanereglerade tiden, oftast efter ordinarie skoltid. Du deltar i enhetens gemensamma utvecklingsarbete och har en basskola där du ingår i deras gemensamma utvecklingsarbete, så långt det är möjligt.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation för modersmål, alternativt dig som har en pedagogisk utbildning med bred kompetens. Du är väl förtrogen med LGR22. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på modersmålet du undervisar i och på svenska. Som studiehandledare/språkstödjare bör du ha god insikt i det svenska skolsystemet och ha goda ämneskunskaper.
Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till förändrade förhållanden och är van vid digitala verktyg. Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt i din yrkesroll. Du har förmåga att skapa goda relationer och kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och övrig personal. Som person kan du inspirera och engagera eleverna och möta dem utifrån deras individuella förutsättningar och kunskapsnivå.
Vi erbjuder dig en miljö där språkutvecklande undervisning är en förutsättning och där det kollegiala lärandet är centralt. Du har kompetens för att undervisa både på plats med alla elever i klassrummet och via digitala medier genom fjärrundervisning, vilket kräver en god förmåga att strukturera arbetet och god initiativförmåga. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.Övrig information
Ange löneanspråk i ansökan. Bifoga lärarexamen samt lärarlegitimation. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För mer information kontakta
Salim Saab, enhetschef, 0454-57 42 69 salim.saab@karlshamn.se
Sveriges Lärare, 0454-811 86, karlshamn@sverigeslarare.se
Sista ansökningsdag
2026-02-02
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
