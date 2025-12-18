Modersmålslärare/ studiehandledare i Engelska
2025-12-18
Språkcentrum är Strängnäs kommuns enhet för modersmål och studiehandledning. Språkcentrum arbetar med nyanlända elever med annan språkbakgrund än svenska samt svensktalande barn som gått i skola utomlands och som ska in i Strängnäs kommuns utbildningssystem. Vi ser modersmålsundervisning och studiehandledning som en mycket viktig del i elevens språkutveckling och måluppfyllelse.
Vi söker nu en modersmålslärare/studiehandledare i engelska till en timanställning under vårterminen 2026. I dagsläget handlar det om ca 1,5 h/vecka men kan justeras utifrån behov.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som modersmålslärare i engelska ansvarar du för modersmålsundervisning och studiehandledning i kommunens skolor. Det sker i nära samarbete med elevernas övriga ämneslärare och mentorer på skolorna samt genom kommunikation och samverkan med vårdnadshavare. Du har en god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation. Du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du är strukturerad och kreativ i ditt arbetssätt och har en vilja och ett stort intresse av att hjälpa eleverna att nå sina mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* mycket god kunskap, i både tal och skrift, på engelska.
* mycket god kunskap, i både tal och skrift, på svenska.
* grundläggande IT-kunskaper, dvs viss vana att använda IT som ett stöd i arbetet.
Det är också meriterande om du har:
* en lärarutbildning eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
* tidigare erfarenhet av modersmålsundervisning och studiehandledning.
* B-körkort då tjänsten kan innebära resor mellan skolor inom kommunen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Som person söker vi dig som tar ansvar för dina uppgifter, är duktig på att skapa goda relationer och har lätt för att samarbeta med andra. Du är flexibel och lyhörd för andras behov.
Välkommen med din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
