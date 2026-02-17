Modersmålslärare spanska
Östhammars kommun, HR / Grundskollärarjobb / Östhammar Visa alla grundskollärarjobb i Östhammar
2026-02-17
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östhammars kommun, HR i Östhammar
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Modersmålsenheten ligger under Gimo skolområde men kommunens modersmålslärare arbetar på alla skolor i kommunen. Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning och undervisningen sker enskilt eller i mindre grupper årskurserna 1-9 och gymnasiet, mestadels på eftermiddagstid efter ordinarie skoldag.
Nu söker vi en modersmålslärare i spanska till våra skolor i kommunenPubliceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne med en egen kursplan. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om modersmålet. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk, få kunskaper om modersmålets uppbyggnad och modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen. Du som modersmålslärare ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och bedömning av kunskaper utifrån kursplan ochbetygskriterier. Digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen och i dokumentationen kring elevernas kunskapsutveckling. Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i ämnet modersmål.Kvalifikationer
Du som söker ska ha en pedagogisk utbildning. Du ska även ha dokumenterat goda kunskaper i spanska samt godakunskaper i det svenska språket. Är du legitimerad modersmålslärare är det meriterande. Det är också meriterande om du tidigare har arbetat med undervisning i svensk skola. Vi ser gärna att du har datorvana och kunskaper av digitala verktyg. Har du körkort är även det meriterande.
Eftersom undervisningen sker i flera olika skolor har du lätt att anpassa dig till nya eller förändrade omständigheter och du ser också möjligheterna i förändringarna. Likväl som att eleverna arbetar mot mål sätter du upp mål för dig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Du är motiverad i din roll och visar entusiasm för din uppgift. För att undervisningen ska fungera på ett bra sätt tar du ansvar för din uppgift och du driver ditt arbete framåt och arbetar effektivt. Du är utåtriktad och social, och du skapar med lätthet nya kontakter.
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-77". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290) Arbetsplats
Östhammars kommun, HR Kontakt
Rektor
Malin Andersson Malin.Andersson2@osthammar.se Jobbnummer
9748438