Modersmålslärare och studiehandledare i tagalog
2025-11-04
Dina arbetsuppgifter
Omniglot söker nu en modersmålslärare i tagalog på ~ 30 % med start omgående.
Som modersmålslärare undervisar du barn och ungdomar i ditt modersmål på olika grundskolor i hela Stockholms län och inte på en och samma skola. Det är alltså en ambulerande tjänst och reseersättning utgår ej. Undervisningen sker utanför ordinarie skoltid, i regel på eftermiddagen mellan 14.00-17.00, ibland mellan 8:00 och 9:00 på morgonen. Som studiehandledare stöttar du nyanlända elever i olika ämnen såsom SO, NO, matte, därför behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska.
Dina arbetsuppgifter är:
• planering och genomförande av modersmålslektioner;
• när- och frånvarohantering av dina elever;
• mejlkontakt med vårdnadshavare;
• betygsättning och omdöme;
• rapportering av dina arbetstimmar och tät kontakt med Omniglots centrala enhet;
• deltagande i kompetensutveckling tillsammans med övriga lärarkollegor.
Din profil För att bli anställd måste du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret som är mindre än ett år gammalt:
Vi söker dig som:
• Bor i Stockholm eller närliggande områden;
• Har tagalog som modersmål (kan du cebuano är det meriterande);
• Talar och skriver svenska obehindrat;
• Har god datorvana;
• Är lyhörd för elevens behov och intresse;
• Är flexibel och trivs med att samarbeta med både kollegor, vårdnadshavare och personal på skolorna. Undervisningserfarenhet är meriterande. Vi tar emot ansökningar endast genom denna plattform och intervjuer sker löpande.
Om oss Omniglot - En del av Tellusskolan
Omniglot är en del av Tellusskolan AB och levererar språktjänster på entreprenad. Vi har idag drygt 70 språk och våra lärare arbetar på 130 olika skolor i Stockholmsområdet samt i andra delar av landet. Vi erbjuder även studiehandledning, fjärrundervisning och tolktjänster.
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omniglot AB
