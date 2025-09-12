Modersmålslärare och studiehandledare i BKS
2025-09-12
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Du arbetar som modersmålslärare i bosniska-kroatiska-serbiska, i nära samarbete med klass- eller ämneslärare, SvA-lärare och specialpedagog. Studiehandledning på modersmålet ingår också. Som modersmålslärare och studiehandledare behöver du kunna stå upp för den värdegrund som avspeglas i läroplanen, Lgr22, och förmedla att de konflikter som finns i världen mellan olika grupperingar inte ska ges något utrymme i den svenska skolan. Du ingår i modersmålslärarnas arbetslag och har regelbundna träffar med dina kollegor och din rektor.Kvalifikationer
Du behöver ha goda kunskaper i såväl bosniska-kroatiska-serbiska som svenska. Vi önskar att du har en lärarutbildning och erfarenhet av pedagogiskt arbete, och eftersom studiehandledning ingår behöver du vara väl förtrogen med de ämnen som ingår i den svenska läroplanen. Du behöver också vara väl förtrogen med digital teknik, både som pedagogiskt hjälpmedel i arbetet med eleverna och för din egen kommunikation och dokumentation. Du behöver vara kreativ och flexibel och ha en vilja att arbeta i team. Vi förutsätter att du brinner för att arbeta med barn och ungdomar, och att du är en tydlig och empatisk ledare. Du har erfarenhet av fjärrundervisning, men behöver också ha tillgång till körkort och bil.
Du behöver kunna visa upp ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
